No, no es un rumor o una simple especulación, sino más bien palabras textuales que salieron desde el Reino Unido a la hora de hablar del futuro del banco de suplentes del Barcelona. Por Inglaterra postulan a Lionel Messi como el sustituto de Xavi en la ciudad condal desde el 1 de julio del 2024. En unas horas La Pulga se mide con Al-Nassr sin la presencia de Cristiano Ronaldo en Oriente Medio.

El debate se encuentra instalado por una ciudad de Barcelona donde hay más nombres con cada hora que pasa. Pese a que más de uno se sorprenda, desde Inglaterra algunas voces incluso piden que sea Messi quien tome el lugar de su ex compañero al frente de un equipo que no ha sido igual desde su marcha. El ex jugador del Liverpool Danny Murphy postula una candidatura de Leo al frente de un banco de suplentes con apenas 36 años encima.

“Le daría el banquillo a Messi. Los aficionados se unirían de inmediato. Todo lo que toca se convierte en oro. Fue puesto en este planeta para hacer cosas maravillosas. No se detendrá en la gestión”, palabras del centrocampista e internacional con Inglaterra por Talk Sport. La sorprendente apuesta del medio británico, acompañada de risas en el momento donde esta se hizo viral por redes sociales. Por supuesto, dicho escenario es más que imposible.

Es cierto que Messi ha dejado en claro en más de una ocasión que se ve ligado al fútbol tras su retiro. No como entrenador y si como parte de una dirección deportiva. Recordemos que su llegada a la MLS también ha tenido ofertas para ser dueño de una de las franquicias del certamen cuando llegue el momento de decir adiós. Más allá de esto, cuesta pensar a 1 de febrero del 2024 en un Leo DT o si quiera con verle como parte de un cuerpo técnico. La vista está puesta en Miami, una nueva vida por La Florida y los retos de la selección argentina.

“Realmente no tengo la intención de ser entrenador, Zidane dijo exactamente eso y después de eso, se convirtió en entrenador. Ganó la Liga de Campeones tres veces…Me gusta el director deportivo. La formación de equipos y acompañar a los entrenadores, pero tampoco estoy del todo seguro”, las últimas reflexiones de La Pulga en este sentido. Sus palabras en Star+ vuelven a la vida mientras desde el Reino Unido se le postula para el cargo más caliente de Europa por estas fechas.

¿Un colombiano como máximo rival?

Rudy Galetti, periodista de TVdelloSport, avanza desde Italia un interés formal de la MLS por quedarse con los servicios de Luis Muriel de cara a la próxima temporada. El delantero de Atalanta tendría ofertas de Orlando City para un posible desembarco en La Florida. No olvidemos que hablamos del club que supone el clásico de Messi en la Mayor League Soccer.

Crece el estadio de Inter Miami

El DRV PNK de Inter Miami prepara modificaciones de cara al inicio de la MLS. Se reportan algunas obras para llevar la capacidad del recinto hasta las 21.550 localidades. El boom de entradas y abonos tras el fichaje de Messi ha disparado una demanda que lleva al equipo de David Beckham a moverse dentro y fuera del campo. Ahora mismo el aforo es cercano a los 18.000 asistentes.