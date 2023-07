Nasser Al Khelaifi fue muy claro. “Si él se quiere quedar, nosotros queremos que se quede. Pero necesitamos firmar un nuevo contrato. No podemos dejar que el mejor jugador del mundo se vaya libre. Eso es imposible. Este es un club francés y según tengo entendido él no quiere irse gratis de un club de su país. Si alguien aquí ha cambiado de opinión, no es mi culpa”, dijo el qatarí a raíz de la indefinición de Kylian Mbappé, la cual generó que Real Madrid vuelva al acecho.

Por lo tanto, a diferencia de semanas anteriores, el París Saint-Germain, que ve en la Casa Blanca como su principal rival en Europa a nivel comercial y deportivo (el conjunto francés no logra apoderarse aunque sea una vez de la UEFA Champions League, certamen que el equipo español se adjudicó 14 veces), solo se fijaría en su nuevo objetivo: recibir algo a cambio por la ficha del delantero de 24 años.

En otras palabras, y como bien resalta el periódico Marca este jueves seis de julio, el PSG está dispuesto, incluso, a negociar con el Real Madrid el traspaso de Kylian Mbappé para la temporada 2023/2024, después del amague que sufrió Florentino Pérez a principio del año pasado (estaba todo acordado y finalmente el jugador decidió renovar con el elenco del Parque de los Príncipes).

Eso sí, se vislumbra que se pueda presentar algún tipo de tironeo con los montos en las conversaciones con el grupo qatarí al mando de Nasser Al Khelaifi. Hasta entonces, trascendió que desde el Estadio Santiago Bernabéu pretenden transferir, como máximo, 200 millones de euros, aunque claro, buscarán obtener una rebaja.

Por otro lado, aún anda dando vueltas el rumor de que otros clubes busquen tentar a Mbappé. Entre ellos, el Manchester United, que hace unas semanas, conforme a reportes procedentes del Reino Unido, habría lanzado tímidamente una propuesta de 180 millones de euros para ver qué efecto causaba. En su caso, por el momento, quedó stand by.