En la semana Joan Laporta salió a contar en una entrevista con La Vanguardia que el Fútbol Club Barcelona todavía mantiene una deuda con Lionel Messi que recién saldará en 2025. “Lo que se le debe es lo del diferimiento de la masa salarial que se pactó con la anterior junta y que produce pagos pendientes que terminan en el 2025. Se le paga religiosamente”, comentó el presidente culé.

Y por esas casualidades del ambiente mediático, Gerard Piqué se refirió a su arreglo con la institución blaugrana en la última etapa como jugador, en un diálogo que mantuvo con Cadena Ser en las primeras horas del jueves seis de julio, en donde subrayó un proceder marcadamente diferente al del flamante refuerzo del Inter Miami de la MLS.

“El día que me fui decidimos que era mejor arreglarlo todo. Desde ese día el club no me debe nada”, declaró el empresario respecto a su arreglo con el Fútbol Club Barcelona, a escasos días de la revelación de Joan Laporta a raíz de la desvinculación con Lionel Messi que recién se produciría cuando le abonen la última cuota dentro de aproximadamente un año y medio.

Además, Piqué, en el mismo contacto radial, agregó: ”El último año y medio que lo tenía firmado era una cantidad muy importante, sí, pero al final, como tampoco jugué y fue mi decisión la de irme, no tenía sentido el pedirle nada al Barca. No es que le perdoné dinero al club, simplemente hasta el día que jugué cobré lo que me merecía y fuera”.

Idas y vueltas de Gerard Piqué y Lionel Messi

No es la primera vez que Gerard Piqué deja entrever que Lionel Messi ya no le cae simpático. Hace algunas semanas el exdefensor contestó que la persona más famosa que tiene entre sus contactos de su teléfono móvil es Cristiano Ronaldo, disparando así, conscientemente, todo tipo de comentarios en relación con su etapa como compañero del argentino y la rivalidad de este con el portugués.