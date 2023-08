Mientras Luis Enrique suena para dejar el Parque de Los Príncipes y PSG se enfrenta a una nueva crisis del más alto nivel, del otro lado de los Pirineos avisan a todo Real Madrid. La prensa española habla de una triple venganza de Qatar con la casa blanca del fútbol gracias al caso Kylian Mbappé. Ojo a los nombres.

MARCA es quien se hace eco de un rumor tan longevo como presente en esa tensa relación que existe entre París y Madrid desde agosto del 2021. El conjunto Merengue se mantiene en silencio a la hora de hablar de Mbappé, no se expone a las denuncias del PSG con FIFA y aguarda por lo que le digan los intermediarios que llevan la operación. Por Francia el nerviosismo crece y llega a entender que ya sea ahora o en 2024, retener a Kylian parece un caso perdido.

¿Y entonces? Pues se habla de venganzas, de devolver un golpe tasado en casi 400 millones de euros y de fichar por el Bernabéu. No es la primera vez que esto ocurre o llega a Madrid, donde hace no mucho tiempo Vinicius aparecía en esta ecuación. MARCA se hace eco de los rumores y publica los tres nombres que buscaría PSG para seguir en esta guerra por el oeste de Europa que parece no tener fin.

¿PSG sumará un nuevo argentino a su plantel?

Existen tres jugadores en la actual plantilla del Real Madrid que interesan y mucho al PSG. En primer lugar se nombra a Rodrygo Goes y su contrato hasta el 2025. Después aparece un Aurélien Tchouaméni que recordemos ya rechazó a Qatar para llegar al Santiago Bernabéu e igualmente al argentino Nico Paz. El volante, más que bien situado tras su pretemporada en Estados Unidos, apunta a tener oportunidades con Carlo Ancelotti en las primeras jornadas del torneo.

Brasileño, argentino y galo, los primeros nombres que suenan como venganza del PSG en caso de que Mbappé fiche por Real Madrid. En Francia están convencidos de que Kylian tiene un acuerdo con la casa blanca, por España lo niegan y la trama se acerca a su fin. ESPN cierra la información sobre el tema confirmando que los resultados por Estados Unidos del conjunto Merengue convierten a Kylian en una ‘necesidad’.