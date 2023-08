“Todos para uno y uno para todos”, dictan las redes sociales de Luis Enrique ahora mismo y tras varias horas llenas de especulaciones alrededor del futuro del español por el banco de suplentes del PSG. Se habla en Francia de la figura de Jorge Mendes como detonante de una información negada y al mismo tiempo confirmada por diversos medios. El caso Kylian Mbappé aparece de fondo.

¿Por qué? Sería la pregunta a hacerse tras ver como un DT con menos de dos meses al frente del campeón de la Ligue 1 suena para irse. Relevo indica que al firmar su contrato con el Parque de Los Príncipes, el asturiano pidió plenos poderes a poder deportivo e igualmente el ser el único capacitado para decidir si utilizaba o no a Mbappé. La ausencia del delantero en la gira por Asia y las decisiones de Doha con este, punto de choque con un Luis Enrique que siente no mandar como le prometieron en Francia.

Jorge Mendes entra en esta historia tras las informaciones de Le Parisien y AS. El agente portugués ofreció a Goncalo Ramos al PSG, desde el club no todos lo ven con buenos ojos y Luis Enrique si habría dado el ‘OK’ a su arribo a la capital francesa. Nuevo punto de choque, de desconexión y para alejar a Mbappé de un proyecto en el que desde el banco de suplentes, se contaba con su presencia. Qatar toma decisiones y apunta también a despedir a la mano derecha de Kylian Lotin.

Luis Campos, en el aire

El director deportivo del PSG es el apuntado por Doha como uno de los culpables de no conseguir la renovación de Mbappé. RMC Sport afirma que el propio Nasser Al-Khelaifi le culpó en privado de no poder contar con Kylian más allá del 30 de junio del 2024, así como de no ser leal a los intereses de los jeques en Francia. Las frases que se filtran desde Mónaco, letales: “¿Trabajas para nosotros o para Mbappé?

Luis Campos, ‘padre’ a nivel futbolístico del delantero, director deportivo de clubes como Mónaco y también con conexiones con Real Madrid, apunta a ser cesado por Qatar en los primeros días de septiembre según confirman desde AS. La figura de Jorge Mendes, la ausencia de Mbappé en los planes de Luis Enrique y las dudas con el director deportivo marcan la agenda en un PSG donde a solo una semana del debut por Ligue 1 hay todo menos tranquilidad.