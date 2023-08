“No me sorprende nada. No sé sobre este asunto y yo no entro. Es algo político en lo que yo no entro. Yo dejo lo político”, declaraba el propio Carlo Ancelotti sobre una situación tan atípica como singular en estas horas. PSG estudia denunciar al Real Madrid ante FIFA pero, ¿Qué dicen las normas y como podría castigar Zúrich a los Merengues por la trama Kylian Mbappé?

Por el Parque de Los Príncipes se encuentran convencidos de que su jugador tiene ya un acuerdo con la casa blanca. Un hecho que ocurre con cada traspaso de este juego y que incluso se ve con Ousmane Dembelé en Barcelona por estas horas, pero que es ‘perseguido’ por las leyes del máximo ente. Los medios internacionales no dudan sobre la postura que puede tomar Gianni Infantino alrededor del tema.

“Un club que desee concertar un contrato con un jugador profesional debe comunicar por escrito su intención al club del jugador antes de iniciar las negociaciones con el jugador. Un jugador profesional tendrá la libertad de firmar un contrato con otro club si su contrato con el club actual ha vencido o vencerá dentro de un plazo de seis meses. Cualquier violación de esta disposición estará sujeta a las sanciones pertinentes”, dicta la norma con la cual PSG estudia defenderse en Zúrich.

FIFA puede entrar

Mundo Deportivo desvela todo el organigrama que viene por delante. PSG necesitaría demostrar en caso de acudir a la justicia (pueden llegar hasta el TAS), que Mbappé ha estado en contacto con Real Madrid seis meses antes de tener la condición de agente libre. Mails, WhatsApps, mensajes, llamadas…etc, lo que habría que poner en manos de FIFA.

Zúrich solo podrá entrar en dicha trama si es que recibe la denuncia con los requisitos mostrados hasta aquí. Por Francia medios como Le Parisien especulan con que PSG se encuentra reunido con sus asesores legales de cara a formalizar una postura que puede suponer un vuelco más al caso Kylian Mbappé. El jugador sigue sin pronunciarse.

¿Qué multas pueden llegar?

Se hace difícil plasmar una teniendo en cuenta que cada caso es un mundo aparte, pero los estatutos de FIFA establecen en este sentido castigos tanto económicos como ligados a periodos sin poder fichar. Todo tendría que darse en una batalla legal que ni mucho menos sería express y donde Real Madrid por supuesto podrá defenderse.

¿Puede entrar FIFA en la saga Mbappé? Si ¿Puede PSG denunciar el interés por su estrella? Con ciertos requisitos, también. Por lo pronto todo son especulaciones, pero queda en claro que la novela siglo a la hora de mirar el mercado de fichajes alcanza niveles nunca antes vistos en el fútbol europeo. Por lo pronto, Kylian Lotin ya desaparece de la página web principal del equipo de la capital francesa.