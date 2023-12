“¿Qué quieres, dinero o gloria?”, es la frase de Florentino Pérez que supuso el último punto a superar para ser el 10 del Santiago Bernabéu. A casi una década de su llegada al Real Madrid, James Rodríguez desvela algunas de las claves de su paso por el conjunto merengue y los clubes que buscaron sus servicios tras Brasil 2014. Había muchos millones en juego y un sueño que se impuso a todo. El colombiano hace balance.

“A mí me quería el PSG y el City. Ambos equipos llegaron con ofertas más importantes que la del Madrid, pero yo quería la gloria, quería el Real Madrid. Como el Real Madrid no hay nada”, empezaba el cafetero en el Twitch de Pelicanger. La operación con Mónaco estaba en boca de toda Europa y definir el futuro del goleador de aquella Copa del Mundo se hacia imperante por el Principado. James habla de lo que hubiese sido un hipotético futuro con Pep Guardiola o hasta Kylian Mbappé.

Real Madrid puso 75 millones de euros. Una transferencia con apenas precedentes en la historia del club por dicho año. Solo Cristiano Ronaldo o Gareth Bale llevaron a mayor desembolso por parte del otro protagonista de esta historia. La charla para convencer a James duró segundos. Así se cerró una operación pensada a 10 años por el Bernabéu: “Florentino Pérez me llamo y me dijo para convencerme: ‘¿Qué quieres, dinero o gloria?’ y después yo le contesté que lo que quería era gloria. Él me respondió: ‘Bueno, pues está hecho”.

A partir de ahí la historia es más que conocida. El primer año de James en Madrid sorprendió a propios y extraños. 17 goles, mismo número de asistencias y una conexión con figuras como CR7 o Luka Modric que encantaba a todos. No hubo títulos bajo el mando de un Carlo Ancelotti que dejaba la entidad a finales de campaña para dar lugar a Rafa Benítez y meses después a un tal Zinedine Zidane. Desde dicho momento, el zurdo de Cúcuta nunca volvió a brillar como en esos 12 meses.

Algunos le echan la culpa a Zizou, otros a James pero en medio quedaron algunos hitos a resaltar. LaLiga del 2016/2017, sumado a títulos como dos Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes, otra Liga, una Supercopa de España y dos UEFA Champions league suponen el palmarés de un James Rodríguez que comandaba una famosa unidad B llena de talento. Álvaro Morata, Nacho, Gareth Bale, Danilo, Pepe o Mateo Kovacic, algunos de esos nombres que en el banco esperaban su oportunidad durante una de las eras más gloriosas de la casa blanca. En 2017 llegó el momento de romper filas.

Sus números en Real Madrid

El colombiano dejaba el Bernabéu para unirse a un Bayern Múnich donde las cosas tampoco salieron como se esperaba. En su paso por LaLiga James firmó un total de 125 partidos, 37 tantos y 42 asistencias. Everton, Al Rayyan de Qatar, Olympiakos y Sao Paulo, sus lugares de desembarco desde entonces. Brasil ha recuperado algo de su magia.

El club se rinde a Linda Caicedo

“Linda Caicedo es una jugadora extraordinaria. Lo demostró en el club y en el Mundial. Ella es esencial para nosotros para el futuro y el presente”, palabras de Emilio Butragueño como director de Relaciones Institucionales del Real Madrid tras ver a la colombiana quedarse con el Golden Girl. Colombia y el club merengue, unidos a largo plazo con la nacida en Cali.