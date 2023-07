La novela del mercado de pases que protagonizan Kylian Mbappé, Real Madrid y París Saint-Germain, parece que va para largo. El jugador avisó hace aproximadamente un mes que no pretendía renovar y la directiva del elenco francés le advirtió que si no firmaba no iba a poder cumplir con el proceso acordado hasta mediados del 2024. Y así están todavía hoy.

Mientras tanto la Casa Blanca se mantiene alerta. Tiene el monto reservado para la compra de la ficha (cerca de 200 millones de euros) para ejecutar en caso de que se presente concretamente la oportunidad en este libro de pases. Y a su vez, paralelamente, mueve otros hilos como para ver si causan efecto y aceleran los procesos para que el atacante de 24 años desembarque en la capital española.

Aparentemente, conforme a un reporte del portal Defensa Central que fue amplificado por Foot Mercato, Real Madrid estaría pensando en Ethan Mbappé, el hermano de Kylian, que con 16 años forma parte del equipo Sub 19 del París Saint-Germain. En él se habrían fijado para que próximamente se incorpore al Castilla dirigido por Raúl González.

Claro, no sería por el puro interés de reforzar al equipo filial, sino que se trata de una jugada del Merengue como para ir conduciendo el camino de Kylian Mbappé hacia el Santiago Bernabéu. Porque si bien todo aparenta a que en algún momento va a suceder, a Florentino Pérez y compañía les gustan las certezas y lo más rápido posible.

Por otra parte, el medio francés citado anteriormente comenta que, por más que se dé o no este nuevo rumor, el futuro de Ethan Mbappé está ligado al de su hermano, pues la relación entre Fayza Lamari, madre y representante de ambos futbolistas, ya no es la misma con el PSG, por lo que cuesta creer que el juvenil se quede si se rompen los lazos por una falta de acuerdo por Kylian.