Para Real Madrid el duelo con Unión Deportiva Las Palmas no será uno más. Es la chance de dejar atrás lo que fue la dura derrota con el Atlético de Madrid el domingo pasado en el Estadio Metropolitano por 3 a 1. Para eso, Carlo Ancelotti busca recuperar los soldados caídos en el inicio de la temporada por diferentes molestias. Entre ellos, Vinícius Júnior y Dani Carvajal.

Al respecto, el entrenador merengue, en conferencia de prensa, hizo énfasis en que tanto el delantero como el lateral derecho podrían reaparecer en el compromiso de este miércoles 27 de septiembre: ”Todos están disponibles. Es una noticia muy buena porque el último tiempo hemos tenido muchas bajas. Mañana estarán disponibles, tengo que evaluar bien cómo darles minutos”.

A raíz de Unión Deportiva Las Palmas, el contrincante del Real Madrid por la jornada siete de LaLiga, Carlo Ancelotti comentó: ”Como siempre los partidos tenemos que prepararlos bien. Cada equipo tiene sus características. Las Palmas es un equipo al que le gusta jugar bien al fútbol. Debemos reaccionar rápido después de la derrota del domingo”.

Por otro lado, en cuanto a las críticas que recibió por la derrota en el Derbi Madrileño, apuntó: ”Es parte del trabajo del entrenador. Es parte de mi cargo. Cuando eres el entrenador del Real Madrid es normal la crítica cuando las cosas no salen bien, pero esto no me afecta. Dicho esto, yo tengo que evaluar de manera autocrítica las cosas que estamos haciendo. Sé perfectamente lo que tengo que hacer en este momento y los jugadores saben lo que tienen que mejorar”.

Para cerrar, reconoció las falencias del sistema que paró contra el equipo de Diego Simeone: ”Cada sistema tiene su debilidad. El rombo no es un sistema perfecto. Nos permite ser más energéticos en la recuperación del balón. La debilidad es que te pueden agarrar descolocado. Pasó con el partido del Atlético de Madrid y en esto estamos trabajando”.