Este miércoles se confirmó uno de los giros más sorpresivos de presente mercado de pases en Europa. Cuando todo indicaba que Barcelona sumaría a la joya turca Arda Güler, Real Madrid apareció para ganar la carrera de manera fugaz y asegurar su incorporación este verano.

El mediocampista de 18 años fue una sensación en Fenerbahçe en las últimas dos temporadas y llevará su potencial a la capital española. Fabrizio Romano, el periodista especializado en transferencias, explicó este miércoles que solo restan detalles para que se convierta en jugador blanco.

“¡Arda Güler al Real Madrid, here we go! El trato está casi cerrado entre el Real y el Fenerbahçe, se están revisando los documentos para la gema de 2005“, relató el periodista italiano en su cuenta de Twitter.

Como particularidad, se conoció que Real Madrid pagará por encima de la cláusula de rescisión que estaba fijada por Güler en el club turco. Serán 20 millones de euros iniciales, por sobre los 17,5 que estaban apuntadas en aquel apartado del contrato.

Ahora, los directivos del Merengue están organizando los exámenes médicos para terminar con la transferencia. Al concretarse, la joya turca se unirá al elenco comandado por Carlo Ancelotti de cara a la temporada 2023-24.