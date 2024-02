Pocos casos son tan curiosos a nivel de carrera como el de Alejandro Garnacho. El futbolista de la selección argentina, con pasado en España, nacido en Madrid y de buen presente en Manchester United, atraviesa momentos de regularidad en un Reino Unido donde sigue sumando bajo los mandos de Erik Ten Hag. A la espera de una nueva fecha de Premier League, elige entre Barcelona o Real Madrid a nivel de LaLiga. Fue canterano del Atlético de Madrid.

Algunos le llaman Bichito. Incluso en la selección Argentina figuras como Ángel Di María han hablado de bromas a Garnacho por sus festejos tan similares a los de Cristiano Ronaldo. La vida de Garnacho no se entiende sin un paso por España donde estuvo en las inferiores Colchoneras antes de poner rumbo al Reino Unido. En un video que inunda las redes sociales junto a un influencer con la camiseta merengue, Alejandro escogió bando en LaLiga.

¿Real Madrid o Barcelona? Le preguntaron al futbolista de apenas 19 años. No hubo dudas, tampoco mensajes al Atlético de Madrid y si un claro elogio al Santiago Bernabéu. Garnacho escoge la casa blanca del fútbol a la hora de hablar de los gigantes de LaLiga. No olvidemos que en el pasado medios como Relevo han hablado de seguimientos por parte del club blanco sobre el argentino. Este ya elige: “Real Madrid, simple”.

La relación entre Garnacho y la casa blanca ya se venía desvelando en los últimos años. No solo por su idolatría a CR7 o por os festejos que el luso ha calado en su figura. Ya en la pretemporada por Estados Unido y en el amistoso con Real Madrid, se pudo ver a Alejandro cambiando camisetas con Vinicius en una serie de imágenes que fueron replicadas por ambos en sus respectivas redes sociales. Manchester United le tiene atado hasta el mes de junio del 2028 tras su última renovación.

Desde su debut como profesional el pasado 28 de abril del 2022 ante Chelsea todo ha ido en ascenso. La figura de Garnacho supone una de las esperanzas de un gigante en horas bajas y donde con Ten Hag acumula hasta 67 presentaciones. 12 goles, 7 asistencias y el título de Carabao Cup ganado en Wembley ante Newcastle, su palmarés puertas adentro de un Old Trafford donde viene de marcarle 2 tantos al West Ham.

Nunca dudó entre España y Argentina

“Yo no dudé nada porque me siento argentino, soy argentino. Apostaron por mí yo lo tenía claro. Es una selección muy grande, una oportunidad muy buena y toda mi familia está muy contenta y me apoyó del minuto uno. No me hace falta jugar tres partidos. Estoy acá, no debuto en esta gira y no importa, yo ya sé que quiero estar con Argentina y ya se dará”, sus reflexiones tras aquel debut ante Indonesia en junio pasado. Espera estar en marzo ante Costa de Marfil y Nigeria.

Simeone a Modric: “Ven a jugar con nosotros”

Siguiendo en esta línea Real Madrid-selección Argentina, aparece por estas horas un curioso video del último derbi de la capital española y donde el Cholo Simeone se llevó todos los focos. Se ve una secuencia donde al momento de ingresar Luka Modric en el terreno de juego, el DT de los Colchoneros le soltó un claro: “Ven a jugar con nosotros”. El croata no olvidemos, termina contrato en junio.