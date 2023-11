Manchester United sonríe por una victoria ante Everton que vale oro y que no puede entenderse sin un Alejandro Garnacho que puede haberse inmortalizado para siempre. La chilena del argentino en Goodison Park revienta de elogios una Premier League donde muchos la ven como el máximo candidato al Puskás. Primero habrá que luchar por ser el mejor tanto de todo el todo el Reino Unido. ¿Contra quienes compite el Bichito en este sentido?

Minuto 3 en Liverpool. Diogo Dalot se va por banda para dejar un centro al segundo palo que parecía perderse por todo lo alto. Garnacho puso su cuerpo hacía atrás, emuló a Cristiano Ronaldo o Wayne Rooney y dejó uno de los tantos del año con una chilena imponente. Celebración a lo CR7, desahogo total y una Premier League que ya le elije como el mejor tanto de la fecha. Se une a otros 12 que luchan por ser el mejor de la temporada. Hay rivales de todo tipo para vencer en la carrera final. Atentos.

“La verdad es que no lo puedo creer. Dije: ¡Dios mío!…No puedo creerlo para ser honesto. No vi cómo marqué, solo escuché a la multitud… todavía estamos en noviembre, pero probablemente sea uno de los goles de la temporada”, declaraba a Sky Sports en Goodison Park el argentino. Tras no ir a la selección mayor en la última fecha de Eliminatorias hubo redención en un templo como el de los Toffes. Leyendas del club como Roy Keane se rinden a su movimiento.

¿Contra quién compite? Se piensa en los grandes premios, pero hay varios rivales para buscar el mejor tanto de la actual Premier League. Aparecen algunos como la volea de Olexander Zinchenko al Burnley, la que también hiciese Kudus contras Brentford o el bombazo de Eddie Nketiah con Arsenal ante Sheffield United. Incluso otros como el remate de 40 metros de Billing a los Clarets también han sido premiados por la Premier en las 12 jornadas que vamos del certamen.

El globo de Mijailo Mudryk al Arsenal, el bombazo de Jhon Duran al Crystal Palace e igualmente la jugada maradoniana de Kaoru Mitoma a los Wolves, los primeros rivales de Alejandro Garnacho pensando en la elección de un premio que le potencie de cara al Puskás del 2024. El argentino y su tanto el Everton dejan decenas de elogios por estas fechas.

¿Cuándo podría Garnacho el Puskás 2024?

El periodo de elección parte desde el 21 de agosto desde el 2023. Si bien queda tiempo de sobra por delante, Alejandro Garnacho empieza a postularse para un galardón que fue ganado por ultima vez gracias al tanto viral del futbolista amputado Marcin Oleksy. Ronaldo o Zlatan Ibrahimovic, algunos de sus vencedores en el pasado.

Los argentinos que han sido protagonistas del Puskás

Lionel Andrés Messi llegó a meterse hasta tres veces en el podio. Sus tantos al arsenal, Real Betis Athletic club de Bilbao le dejaron una zona de unos puntos en la votación final de quedarse con el premio al mejor gol de la temporada. Erik Lamela en el 2021 y gracias a su rabona en el derbi de Londres, el único argentino que hasta aquí ha podido quedarse con el premio Puskás para que el Garnacho empezó a perfilarse anoche.