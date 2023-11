Kylian Mbappé no fue protagonista en su propia casa. La Gala del Balón de Oro celebrada en París fue una nueva oportunidad para confirmar el silencio del delantero del PSG alrededor de su futuro, así como la mirada de Real Madrid sobre una operación que todas las partes presentes en el Teatro del Châtelet ven caminar al mismo destino. Optimismo y buenas sensaciones por el Bernabéu.

MARCA es quien desvela todo en este sentido. Días después de la octava conquista de Lionel Messi en el máximo premio a nivel individual, se desvelan algunos de los principales pensamientos sobre una trama Mbappé que en enero del 2024 tendrá ganador definitivo. Agentes de jugadores, futbolistas, miembros del entorno del fútbol, periodistas y dirigentes consultados en la sombra por el medio solo ven a Kylian Lotin en el Bernabéu. Es el último capítulo de un largo camino.

Todo empezó en el 2017. Son muchos años donde cada verano o invierno se reduce a su nombre. Si bien por PSG han hecho hasta lo imposible por retener a su delantero y por apartarle de un Real Madrid que ha esperado en silencio, todos los caminos vuelven a llevar rumbo a un escenario donde desde el 1 de enero del 2024 Mbappé será el único amo de su destino. Veremos a un Kylian como agente libre, capacitado para negociar su arribo a donde quiera a coste cero y por ende, frente a la gran decisión de su carrera. Solo hay dos caminos. Los rumores de la Premier League o Arabia no encajan.

Por Real Madrid no se harán más esfuerzos. La derrota del 2022 pesó en una entidad donde el silencio alrededor de Mbappé se siente en cada pregunta a sus dirigentes o entrenadores. Si bien jugadores como Vinicius o Rodrygo han dejado en claro que les encantaría jugar con el crack de Le Bleus, la casa blanca sabe que se juega mucho prestigio a la hora de mencionar solo el nombre del delantero que haya sido su obsesión desde hace 7 veranos. Si no firma su precontrato en enero del 2024, se terminó todo. MARCA y José Félix Díaz, tajantes en este sentido. No van a esperarle más.

El periodista fue quien consultó a todas los actores del fútbol mencionados en el segundo párrafo. El mundo parece ver el final de la saga Mbappé con un solo final. Si bien los precedentes hablan de un fichaje donde nada puede asegurarse, la conclusión puertas adentro del Real Madrid es la misma de hace meses: cada día que Kylian no renueva con PSG es otro donde se acerca al Bernabéu. Hace solo unos días este volvió a confirmar como salvo en la selección francesa, le cuesta competir en la Ligue 1 por los grandes premios. Ya tiene 24 años y la ausencia de estos en sus vitrinas, otros punto a tener en cuenta. MARCA afirma que quiere reinar ya.

Florentino Pérez y un 2024 con Mbappé

“Sí (ficharle), pero este verano, no“, palabras textuales del presidente del Real Madrid. Estas fueron dichas el pasado mes de julio cuando diversos aficionados del club le consultaron sobre dicha posibilidad. 2024, gratis y sin tener que negociar con un PSG con el que no se tiene relación, la única vía para el éxito que se tiene por los cargos más altos del Bernabéu. No se pagarán traspasos al PSG.

¿Hace cuánto que no habla Mbappé?

Es el último punto clave de todo. El hermetismo alrededor del futuro del galos se ve potenciado también por su silencio. Desde las fechas de selecciones por el mes de junio que Kylian no habla con prensa. No ocurrió en el Balón de Oro, tampoco de momento en la Champions e incluso este ha llegado a ausentarse de varias ruedas de prensa de la selección francesa pese a su condición de capitán. 2024, el final de una trama que ha cambiado la historia moderna del mercado de fichajes.