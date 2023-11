No solo Kylian Mbappé aparece como objetivo primordial de un Real Madrid que en silencio se mueve para el 2024. Alphonso Davies es el otro gran objetivo de una entidad que gana optimismo pensando en el arribo del lateral del Bayern Múnich. Se habla de unos 40 millones de euros que harán todo una realidad. El jugador sigue sin renovar su contrato en el Allianz Arena.

Relevo indica que hay más optimismo que nunca en la casa blanca. No solo por que el contrato de Davies hasta el 2025 se encuentra todavía sin ver modificaciones, sino igualmente por la sintonía que se tiene con su entorno pensando en la operación. Lo mismo ocurrido con los casos de Toni Kroos y David Alaba en un pasado no muy lejano. Que Bayern Múnich no sea un club estado y que tenga que vender para presentar garantías en lo financiero a sus socios, el mejor aliado de un Real Madrid donde tanto directiva como vestuario ven todo posible.

El lateral izquierdo de la casa blanca viene siendo tema de conversación desde hace meses. No solo por que la figura de Ferland Mendy no termina de convencer, sino igualmente por el deseo de alejar a Eduardo Camavinga de dicha lugar del campo para que este se enfoque en el centro del campo. ¿Fran García? Una buena opción sí, pero siempre en un segundo plano. Las lesiones del primero de los nombrados obligan a tomar decisiones.

Por Real Madrid consideran clave reforzar sus bandas. Desde hace años que se hace una renovación general de la plantilla que todavía no toca los laterales. Mendy tiene 28 años, Dani Carvajal supera los 30 y la ausencia de recambios a futuro pronto será atacada en el mercado. Davies es quien más gusta para un costado izquierdo sin dueño desde el adiós de Marcelo en términos de lo que esperaba el club. El canadiense del Bayern no se irá gratis en enero del 2025.

Incluso, por Alemania vienen moviéndose también en este sentido. La llegada de Raphael Guerreiro desde Borussia Dortmund va relacionada a una posible marcha que por Real Madrid tasan en 40 millones de euros. Relevo habla de un Davies convencido de ir a la capital y de una operación que se cocina a fuego lento pero constante. ¿Más fichajes para el 2024? Se busca un lateral por derecha y se espera que Rafa Marín vuelva de su cesión en Deportivo Alavés para tener dinámica del primer equipo.

Elogios del agente de Davies a Real Madrid

“El Madrid es un gran club. Siempre he sido fan de ese equipo. Y escuchar que están interesados en un deportista al que representas te hace sentir orgulloso. No quiero dejar mal al Bayern. Hay cinco grandes clubes en el mundo y el Bayern es uno de ellos. Pero el Madrid es un gran nombre, una gran marca, 14 Champions”, palabras de Nedal Huoseh meses atrás. Todo encaja cuando se mira en perspectiva.

Los precedentes de la operación Davies

Alaba llegó gratis tras rechazar renovar con Bayern Múnich en invierno del 2021. Lo mismo ocurrió con un Toni Kroos que pudiendo irse gratis en el 2015, vio como el Allianz le abría las puertas en el 2014 para unirse a la casa blanca. Todo por apenas 25 millones de euros o mejor dicho, un precio menor a la cotización del teutón. Se repiten los pasos de dos operaciones que hacen a Real Madrid entender que Davies se encuentra más cerca que nunca.