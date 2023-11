22 remates ante Rayo Vallecano, ningún tanto y liderato perdido. Real Madrid ya piensa en el futuro mientras LaLiga tiene un nuevo comandante con el sorprendente Girona a la cabeza del certamen. Hay problemas de gol en el Bernabéu, donde las cuentas no salen y donde la sombra de Karim Benzema sigue siendo más que larga. Jude Bellingham no puede solo. Vinicius y Rodrygo, con la lupa encima.

Los 13 goles del inglés esconden otro dato: cuando no marca Real Madrid pincha. A todo esto se le suman los apenas 3 tantos de Vinicius y los 2 de Rodrygo. Ambos sumaban el doble por noviembre del 2022 y en un curso donde los 30 gritos sagrados de Karim Benzema se han ido a Arabia Saudita, la ecuación se hace más difícil. Ni las 5 anotaciones de Joselu merman un déficit frente a portería que hace pensar nuevamente a todos en la necesidad de otro crack.

Real Madrid acumula hasta la fecha 23 goles en LaLiga. 6 menos que Girona, 1 menos que Barcelona y 3 por debajo del Atlético de Madrid. La casa blanca es el cuarto equipo más efectivo del certamen, poco para lo que se pretende en una entidad obligada a pelear por todo. También cuesta encontrar en la comparación con el pasado esa racha goleada de Fede Valverde que tantas alegrías dio a los hombres de Carlo Ancelotti. ¿Cuál es la causa del problema y cómo solucionarlo? La pregunta de moda por estas fechas en la capital española.

Se habla mucho del sistema, de ese 4-3-1-2 que Ancelotti lleva potenciando por varias jornadas. Ocasiones hay, pues ante Rayo se disparó en 22 ocasiones y el promedio por encuentro llega a los 12. Efectividad sobre cantidad es el primer dictamen de un equipo que según indican por medios como MARCA o AS, no traerá delanteros para el mercado de invierno. Se cuenta con lo que hay a 6 de noviembre hasta el final de la temporada.

Una situación que es inamovible desde hace años. Real Madrid no cree en los mercados de invierno y asume el hecho de tener que invertir dinero ahí como un fracaso a la planificación deportiva que se hace cada verano. Los últimos movimientos en este sentido llevan a casos que como Lucas Silva o Emanuel Adebayor, no marcaron la diferencia a ojos de la directiva.

Las opciones del Real Madrid

¿Y entonces? Queda apostar por el banco o la cantera. Dos lugares donde Ancelotti de momento no parece tener tanta confianza. Arda Guler no ha podido debutar hasta la fecha, Brahim Díaz apenas cuenta y juveniles como Álvaro Rodríguez o Gonzalo no han sumado minutos en lo que vamos de temporada. Tienen que levantar los de arriba o mejor dicho, los Vinicius y Rodrygo Goes.

Ancelotti pide calma con el gol

“Hoy ha sido un partido bien jugado, con actitud, con energía y numerosas oportunidades. Nos ha faltado acierto. Estamos dolidos por el resultado, pero el partido ha sido bueno”, respuesta del italiano a las preguntas sobre la efectividad de su equipo. Sporting Braga y Valencia, primeras pruebas para volver a la senda del gol.