Jorge Sampaoli lo pasa mal en Flamengo tras la nueva derrota ante Athletico Paranaense. El entrenador argentino sufrió una inapelable caída por 3-0 e hipotecó su lucha por el Brasileirao y hasta la clasificación del ‘Mengao’ a la próxima Copa Libertadores.

Pero ahora apareció un nuevo detractor desde Europa. A los dichos en su contra de Arturo Vidal y Ganso, ahora se sumó Suso, quien liquidó al casildense por aplicar conceptos fuera de contexto.

“El peor entrenador fue Jorge Sampaoli”

Todo comenzó con la entrevista del centrocampista de Sevilla a ‘El Pelotazo’. Primero le preguntaron quien fue el mejor entrenador que tuvo en su carrera. Lo que respondió sin tapujo: “Luis Enrique”. Tras ello, vino la consulta por el peor. Lo que ni titubeó. “¿El peor?, ¿quieres qué te lo diga?: Jorge Sampaoli”, arremetió Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre.

Pero el jugador de Sevilla no se quedó ahí y profundizó en sus dichos apuntando a que Sampaoli no supo adaptarse al complejo momento que vivía el club. “De todos se aprende. Tenía conceptos muy buenos, pero que en ese momento no eran los más indicados. Por la experiencia que he tenido no era lo más correcto y al final no nos fue nada bien”, lamentó.

¿Qué pasó con Sampaoli en Sevilla?

En su segundo ciclo en Sevilla, el entrenador casildense sumó 31 partidos. En el detalle se desglosa en 13 victorias, 12 derrotas y 6 empates. En su haber destacó la clasificación a cuartos de final de Europa League.

Pero todo quedó empañado por el paupérrimo rendimiento en LaLiga donde dejo al equipo comprometiendo peleando el descenso hasta las últimas fechas. En su lugar llegó José Luis Mendilibar, quien se mantiene hasta el día de hoy.