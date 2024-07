Diversos medios informan alrededor de un Ronald Araújo que podría no tener ficha federativa en Barcelona para LaLiga. No implica que se vaya del club.

Se queda sin lugar: Barcelona no inscribiría a Ronald Araújo para LaLiga española

Empezó la era Hansi Flick por la ciudad de Barcelona. El empate ante Manchester City dejó diversas novedades para el nuevo proyecto culé. La igualdad ante el equipo de Pep Guardiola es noticia al mismo tiempo que el futuro de Ronald Araújo vuelve a ser tratado de lleno en España. Se habla de una situación donde incluso el uruguayo podría quedarse fuera de LaLiga hasta el mes de enero.

Recordemos que el defensor de Marcelo Bielsa cayó lesionado a lo largo de la Copa América. Como mínimo durante los próximos cuatro meses no se espera que pueda pisar un césped de manera oficial. Una situación que por supuesto descarta su salida de Barcelona a corto plazo, pero que también supone un impedimento en cuestiones económicas para la entidad. Diario AS no descarta que el conjunto catalán apueste por dejarle fuera del campeonato de primera división en España a nivel federativo hasta 2025.

¿Qué significa esto? Pues que Araujo incluso volviendo dentro de cuatro meses no podría disputar partidos del torneo hasta la entrada del 2025. Todo ello para liberar masa salarial y poder inscribir a otros futbolistas. Vitor Roque o Iñigo Martínez todavía no podrían jugar el certamen a 31 de julio en este contexto. La medida ya se hizo en el pasado con Gavi gracias también a cuestiones de lesión y volvería a la carga con el objetivo de ayudar a la economía del Barcelona en estos tiempos.

Ojo, hay quienes descartan el escenario. Mundo Deportivo y Sport hoy afirman que dicha hoja de ruta se encuentra en la mira de la Junta directiva de Joan Laporta pero que de momento no existen decisiones oficiales. La contracara de dicha medida supondría tener que garantizar el espacio a nivel de Fair Play Financiero en enero para que Araújo pudiese jugar la segunda parte de la temporada. En caso de no conseguirlo hablamos de un año perdido para el central uruguayo e igualmente de una baja de peso para Hansi Flick.

Barcelona no cuenta con Ronald Araújo en sus entrenamientos hasta finales de noviembre: IMAGO

En caso de apostar por dicha política, LaLiga hoy permitiría usar hasta el 80% del sueldo que Ronald Araújo cobra en Barcelona para la inscripción de otros jugadores o de nuevos fichajes. En tiempos donde tanto se habla de figuras como Dani Olmo o Nico Williams cada euro cuenta en pro de reforzar la primera plantilla culé. Los tres medios nombrados confirman que como mínimo hasta el mes de diciembre no se espera que el jugador pueda disputar partidos oficiales sobre el césped

Guardiola elogia a Flick

“Van a hacer una muy buena temporada. Tienen jugadores jóvenes, con muchísimo talento. Son unos jugadores extraordinarios. Es increíble el talento que tienen y lo que hacen en el campo, lo fácil que lo hacen con su edad. Para mí no es una sorpresa porque sé perfectamente lo bien que trabajan en ese club la cantera”, palabras del entrenador del Manchester City horas atrás tras el empate a dos goles frente al que fuese en su hogar.

FIFA pagará al Barcelona por Ronald Araújo

Dos millones de euros para ser concretos. Es la cifra que le corresponde al Barcelona tras haber visto a su futbolista caer en una competición oficial de FIFA y gracias a las normativas que existen alrededor del tema. En caso de que el jugador no pudiese regresar en el periodo de cuatro meses nombrado la cifra podría ir en aumento.