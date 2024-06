Thierry Henry alimentó las especulaciones que crecen día a día tanto en Francia como en Madrid por Kylian Mbappé y los Juegos Olímpicos de París 2024. Si bien se cree que el delantero no estará para el Torneo Masculino de Fútbol para sumarse a la pretemporada a cargo de Carlo Ancelotti una vez termine la Euro de Alemania, en el combinado que actuará de local no pierden las esperanzas.

Al respecto, el estratega galo, este lunes 3 de junio, se refirió en la rueda de prensa en la que anunció la lista de convocados -previa a la definitiva para la cita olímpica- que en principio estará a disposición para los tres partidos de preparación entre junio y mediados de julio.

”Las personas con las que hablé fueron muy directas. De momento debo presentar una lista de convocados realista. No hay que hacer cosas que no son reales, aunque esta lista es virtual. Sé que es más duro aceptar la verdad de la situación que no hacerlo”, señaló Thierry Henry cuando le consultaron puntualmente sobre la respuesta que recibió de Florentino Pérez por Kylian Mbappé.

En esa misma línea, el seleccionador de Francia Sub 23, apuntó: ”Sobre los diálogos… No hay diálogos. Eso es así precisamente. Vas, preguntas y te dicen que no y te retiras. Los que no están aquí es porque ha habido un ‘no’ de sus clubes. Bromeaba, aunque no es divertido, pero la última vez que me habían rechazado tanto fue en el instituto”.

Thierry Henry se mantiene optimista con la posibilidad de tener a Kylian Mbappé, a pesar de que confesó que el Real Madrid le dijo que ‘no’.

No obstante, Henry remarcó que el cierre definitivo será el 3 de julio cuando deba presentar los citados al Comité Olímpico Internacional. Hasta esa fecha mantiene viva la esperanza de revertir la situación tanto del futuro atacante de la Casa Blanca como, también, de Antoine Griezmann, otro de los requeridos por la Federación Francesa de Fútbol. “La lista puede evolucionar y todo está abierto para todos. No sabemos qué puede pasar de aquí al 3 de julio. La lista está abierta para todos, la puerta no está cerrada para nadie”, sentenció.

La lista de convocados de Thierry Henry para los amistosos previos a los Juegos Olímpicos

Thierry Henry dio a conocer los nombres de la última lista de convocados antes de la definitiva para los Juegos Olímpicos de París 2024. Llamativamente solo hay dos jugadores de 23 años: Jean-Philippe Mateta y Alexandre Lacazette. Por lo que aún le quedaría una plaza para Kylian Mbappé o, en su defecto, para Antoine Griezmann.

Porteros (4): Lucas Chevalier (Lille), Guillaume Restes (Toulouse), Obed Nkambadio (Paris FC), Robin Risser (Dijon).

Defensas (7): Kiliann Sildillia (Friburgo), Bafodé Diakité (Lille), Castello Lukeba (Leipzig), Maxime Estève (Burnley), Lenny Yoro (Lille), Adrien Truffert (Rennes), Bradley Locko (Brest).

Centrocampistas (9): Warren Zaire-Emery (PSG), Khéphren Thuram (Niza), Manu Koné (Borussia Mönchengladbach), Maghnes Akliouche (Mónaco), Enzo Millot (Stuttgart), Joris Chotard (Montpellier), Désiré Doué (Rennes), Lesley Ugochukwu (Chelsea).

Delanteros (6): Bradley Barcola (PSG), Alexandre Lacazette (Lyon), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Matthys Tel (Bayern Múnich), Michael Olise (Crystal Palace), Arnaud Kalimuendo (Rennes).

Los partidos amistosos de Francia antes de los Juegos Olímpicos de París 2024

La Selección de Francia Sub 23 se preparará para los Juegos Olímpicos de París 2024 contra Paraguay el 4 de julio, contra República Dominicana el 11 de julio y contra Japón el 17 de julio. Su debut en el Torneo Masculino será el 24 de julio frente a Estados Unidos en Marsella.