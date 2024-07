Real Madrid ya se encuentra de pretemporada por Estados Unidos mientras el mercado de fichajes sigue marcando la actualidad en el equipo de Carlo Ancelotti. Uno de los principales futuros a resolver pasa por el de un Nico Paz que tendría precio para dejar el Santiago Bernabéu. No son pocos los equipos relacionados con el futbolista argentino de la casa blanca. ¿Es poco?

Paz supone uno de los once jugadores de las inferiores del Real Madrid que ha viajado a Estados Unidos para la pretemporada. Se viene una gira con amistosos ante Barcelona, AC Milan y Chelsea para preparar la primera campaña de Kylian Mbappé. The Athletic reporta de Nico sigue sonando para dejar al campeón de Europa y que igualmente su entorno continúa en charlas para buscar una posible salida al Leganés que subió recientemente a primera división. Si alguien pone 10 millones de euros limpios, puede cerrarse todo.

Hay dos claves a marcar aquí. Real Madrid, en caso de vender a Nico Paz, no se desprenderá del 100% de sus derechos federativos. Es una operación recurrente del club para conseguir más ingresos en el futuro o incluso repatriar a jugadores que en este momento no tiene hueco en el Bernabéu. Ya ocurrió con figuras como Dani Carvajal, Lucas Vázquez e incluso Joselu en un pasado no muy lejano. Eso sí y más allá de saber si alguien llega a la suma en la que se tasa al zurdo, hay otras cuestiones que marcarán el futuro del argentino.

La salida de Toni Kroos va a cambiar al Real Madrid. Se va un pilar del equipo de Ancelotti. El director de máquinas y un jugador irremplazable a nivel de juego que promete modificar tanto la formación como sistema del club. The Athletic y AS indican que Nico Paz se verá afectado en cuanto a su futuro por lo que ocurra con Dani Ceballos en este mercado de fichajes. El volante de 27 años, en caso de salir, puede evitar la marcha del argentino y consolidarle como un habitual del primer equipo.

Nico Paz ya dice presente en la pretemporada de Real Madrid por USA: IMAGO

10 millones de euros pide Real Madrid por un porcentaje de Nico Paz. El tiempo dirá que ocurre con un futbolista más que alabado por varias figuras del equipo de Carlo Ancelotti y que espera por el devenir de un mercado donde la casa blanca tiene varias operaciones por delante. AS reporta que su entorno también se ha reunido con Leganés, aunque de momento las charlas no han pasado de una simple conversación informal. Que se quede en el Castilla tampoco se descarta hoy por hoy.

Los juveniles que viajan con Nico Paz

Joan Martínez (16 años), Jacobo Ramón (19), Mario Martín (20). Rafel Obrador (20), Jeremy de León (20), Raúl Asencio (21), Álvaro (20), César Palacios (19), Loren Aguado (21), Fran (19) y Juanmi Latasa (23). Son los nombres de la cantera de Real Madrid que han viajado junto a Nico Paz a Estados Unidos para buscar un hueco en los planes de Carlo Ancelotti de cara a los próximos meses.

El calendario de la pretemporada de Real Madrid

Todo empieza este miércoles contra AC Milan. A finales de esta semana Barcelona será el rival de un equipo donde los internacionales en Eurocopa o Copa América se irán sumando con el correr de las semanas. Finalmente ante Chelsea el 6 de agosto, final de la pretemporada por Estados Unidos para Real Madrid. El 14 de agosto en Varsovia y ante Atalanta por la Supercopa de Europa inicia la campaña de manera oficial por la Supercopa de Europa.