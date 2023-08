Horas cruciales vive Kylian Mbappé y que podrían marcar de forma definitiva su futuro. En el Paris Saint-Germain F. C. ya asumieron que saldrá del equipo por lo que estarían dispuestos a negociar una eventual venta.

Pero esto todavía no asegura su llegada al Real Madrid. Hasta el momento el cuadro merengue sigue esperando un gesto de parte del delantero francés para confirmar su fichaje. Aunque ahora fue un jugador del cuadro merengue que dio luces sobre el inminente trato y revolucionó las redes sociales.

Todo comenzó con los dichos de Toni Kroos en el podcast ‘Einfach mal Luppen’ que realiza junto con su hermano Félix. En dicho espacio el centrocampista entregó una particular reflexión sobre el futuro de Mbappé, pero esto lo hizo refiriéndose de particular forma a su apodo de ‘tortuga’ y que claramente no pasó desapercibido.

“Tengo un nuevo perro. ¿Qué pasa con las tortugas? No me olvido de ellas, pero todavía no han llegado. Siguen en la planificación, un nuevo perro no significa que no vayan a llegar las tortugas. Eso está claro. Llegarán“, declaró Kroos.

¿Dónde va a jugar Mbappé en el 2023?

Dichas palabras de inmediato ilusionaron a los hinchas madrileños que desde que se abrió el mercado de pases esperan por la llegada de Kylian. Inclusive Kroos ya había filtrado una posible llegada del francés cuando mostró una camiseta de la equipación del Real Madrid con el nombre de Mbappé.

A esto se suma que Rodrygo subió fotos compartiendo con el francés y hasta Carlo Ancelotti cambiará el esquema para hacer más rápida la integración del delantero en caso que llegue esta temporada.

De momento se indica que el PSG tiene fecha tope el 3 de septiembre para definir qué hace con Mbappé ya que dicho día termina el mercado de pases. Inclusive al día siguiente (4 de septiembre) debe presentar la primera lista de jugadores que jugarán la Champions League, por lo que ahora el objetivo es buscar el reemplazante ideal de Kylian.