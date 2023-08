PSG no puede dejar a Kylian Mbappé sin fútbol hasta el 2024

Es una de las grandes preguntas que quedarán en el aire en caso de que Real Madrid no se haga con sus servicios. ¿Puede PSG dejar a Kylian Mbappé en las gradas y sin fútbol a modo de ‘venganza’ hasta el 2024? La ley francesa se muestra tajante sobre el tema, pero hay matices a tener en cuenta y una figura que define todo. Luis Enrique manda.

Quedan 22 días para que la trama de la última década llegue a su fin. PSG sigue reforzándose sin pensar en un Mbappé que continúa entrenándose con el grupo de los ‘indeseables’ y que a esta hora según los principales medios de Francia, no dirá presente en el debut por la Ligue 1 ante Lorient. ¿Se puede dar esto por toda la temporada?

Real Madrid no hace movimientos ‘oficiales’, por lo que las especulaciones sobre un Mbappé castigado por no querer renovar y en las gradas del Parque de los Príncipes hasta el verano del 2024 se acumulan con el correr de las horas. No sería la primera vez que PSG hace esto con sus estrellas, pues recordemos que figuras como Edinson Cavani o Marco Verrati ya pasaron meses lejos de los terrenos de juego mientras su futuro se definía en Doha.

¿Qué dice la ley?

Estamos en año de Eurocopa y Juegos Olímpicos. Los segundos pasan por la capital francesa, donde se quiere que Kylian Lotin sea el abanderado de la delegación gala. Más allá de las presiones o tensiones que pueden existir entre los mandatarios de Francia y Qatar por dicho hecho, las legislaciones del estado comandado por Emmanuel Macron son claras en este sentido. Mbappé tendrá que ser parte de los entrenamientos de Luis Enrique el 1 de septiembre sino ha sido vendido a Real Madrid. Es algo inmovible.

Así lo estipula el artículo 507 de la Carta de Futbolistas que es vinculante tanto para los clubes como para los jugadores con contrato en la Ligue 1. Diario AS recuerda como Hatem Ben Arfa ya ganó juicios a Nasser Al-Khelaifi por una situación más que similar. Mbappé solo podrá ser ‘indeseable’ hasta que cierre el mercado y desde ese momento, todo pasa a manos de Luis Enrique.

La ley afirma que un jugador no puede ser apartado por motivos extra futbolísticos, más si por meras cuestiones deportivas. El nuevo entrenador del PSG puede no convocarle, utilizarle o llamarle para ningún duelo de la temporada, pero tendrá que verle en la ciudad deportiva todos los días. Ver a un París Saint Germain sin Mbappé por medio de decisiones de un cuerpo técnico, tan singular como posible ahora mismo.

Por AS confirman que el club planea no usarle en todo el mes de agosto para seguir con las presiones sobre su figura. Real Madrid espera que se le comunique que tiene vía libre para ir a por un jugador que tiene el ‘9’ reservado en la capital española. Así se levanta una trama donde solo Luis Enrique puede dejar sin fútbol y hasta el 2024 a Kylian Lotin Mbappé.