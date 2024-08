Comenzó de manera oficial la era Kylian Mbappé en un Real Madrid donde ya se mira a la Supercopa de Europa del 14 de agosto. Todo ello para enfrentar a Atalanta y empezar una campaña con hasta 7 torneos en juego. Carlo Ancelotti ya tiene a todos sus jugadores disponible, así como varios interrogantes por resolver en relación con el mercado de fichajes. A un mes del cierre de la ventana todo puede pasar. Alphonso Davies, Toni Kroos y Nico Paz, algunos temas que acompañan estas jornadas por Valdebebas.

Por Alemania desvelan que el lateral canadiense y con contrato hasta el 30 de junio del 2025 tiene al Bayern Múnich a punto de doblegar sus intenciones. AS en España confirma que los Bávaros ya están dispuestos a negociar por Alphonso Davies. 30 millones quiere pagar Real Madrid, 60 piden por tierras alemanas y si se da todo Fran García apunta a dejar las filas de Carlo Ancelotti. Ferland Mendy, renovado en las pasadas semanas, es absolutamente intocable en todos los sentidos.

La gran pregunta de esta pretemporada en Real Madrid pasa por saber quine hará las veces de Kroos. Se fue el cerebro del equipo, el director de orquesta y un jugador que justificaba al 100% el 4-3-1-2 de la última temporada. ¿Bajar a Jude Bellingham a su posición? ¿Ver a nombres como Eduardo Camavinga tomar esta? ¿Cambio de sistema con Mbappé dentro rumbo al 4-3-3? Algunas de las variantes que todavía no se imponen al resto pensando en el primer once de la temporada. Atalanta, Varsovia, Supercopa de Europa y el 14 de agosto abren todo en este sentido. No se fichará a nadie más para reemplazar a la figura de Toni.

Lo que si pueden darse son más salidas. Dani Ceballos, Fran Garcia, Nico Paz y Andriy Lunin no tienen de momento garantizada su continuidad. El juvenil Mario Martín se ha impuesto al resto de volantes bajo la consideración de Ancelotti y apunta a contar con fichar del primer equipo. Si hablamos del portero ucraniano, su contrato termina en el 2025 y de momento no ha firmado la renovación pactada con Jorge Mendes en la primavera de este año. Quiere ser titular y este rol pertenece a Thibaut Courtois. Si se va, la casa blanca buscará que vuelva Kepa. Chelsea no pondrá trabas en este sentido, pero hay prisa.

Mbappé finalmente se entrenó con Real Madrid tras siete años de novela: IMAGO

Vayamos ahora a Nico Paz. Leganés, Alavés y diversos clubes se encuentran en la búsqueda de un volante que como el argentino, quien encaja de lleno en la planificación de los clubes del segundo nivel del campeonato nacional de liga. Mario Martín de momento le ha adelantado para portales como MARCA y no se descarta que salga cedido. Vender la mitad de sus derechos federativos no se encuentra ni mucho menos descartado. Es una operación que ya se ha dado en el pasado con otras hojas de vida como las de Joselu o Dani Carvajal. Así pinta el final del verano en el vigente campeón de Europa.

Atalanta, patas arriba

Mateo Retegui es nuevo jugador de La Dea tras un acuerdo cerrado con Génova. Gian Piero Gasperini eso sí, tiene problemas de sobra a menos de una semana de medirse con Real Madrid. Gianluca Scamacca se ha roto el cruzado y figuras como Teun Koopmeiners presionan para irse a Juventus. En este último caso, reportan que el jugador se ha negado a entrenarse con Atalanta en lo que queda de verano.

¿Rodrygo se queda en Real Madrid?

La salida de Julián Álvarez y los gustos de Pep Guardiola alrededor del jugador brasileño vuelven a la vida en estas horas. Portales como MARCA recuerdan el interés del Manchester City en un jugador sin precio para dejar Real Madrid hasta la fecha. Por el medio hablan de una operación del verano que empieza a cocerse y donde los skyblues apuntan a ser el involucrado. ¿100 millones? ¿Se queda? ¿Se va? ¿Suplente por Mbappé o titular con Kylian y Vinicius? Claves a resolver antes del 1 de septiembre del 2024.