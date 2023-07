Valencia presiona a Edinson Cavani: no solo Boca Juniors le quiere

Mientras su hermano le viste de Boca Juniors por las redes sociales, Edinson Cavani y Valencia siguen buscando un acuerdo de cara a solucionar un futuro que no parece ir de la mano con el estadio de Mestalla. Se busca la llegada del uruguayo a La Bombonera, pero habrá que competir con destinos que ponen hasta 10 millones de euros por el ‘Matador’.

Diario AS y MARCA apuntan que Valencia busca seis incorporaciones para el presente mercado de fichajes. Se vela por perfiles jóvenes, con sueldos mínimos y por encima de todo con la posibilidad de adaptarse a un sistema que estará basado meramente en el físico. Cavani no encaja en las pretensiones de Rubén Baraja y se le busca salida. El tema por supuesto, es adonde.

Boca Juniors sigue sonando con fuerza, pero no es el único que ha buscado acercarse al entorno de un futbolista que tras prácticamente media vida en el viejo continente, puede abandonar Europa en las próximas semanas. No será fácil convencer a todas las partes, pero repetimos que liberar la ficha de Cavani en Mestalla se hace clave para un gigante en horas bajas que busca no tener que volver a luchar por el descenso.

Llegan más ofertas

AS es quien confirma como a mediados de mes el delantero uruguayo recibía una propuesta más que jugosa por parte del proyecto Saudí. Arabia se acercó a Cavani y puso sobre la mesa hasta 10 millones de euros que en el momento han sido rechazados por el charrúa. Este busca proyectos, ilusión y hasta aquí Oriente Medio no es una prioridad. Valencia pide rapidez para decidir su futuro.

Ni Valencia ni Baraja cuentan con Cavani. Boca no ostenta un cupo libre para extranjeros y se buscan fórmulas que permitan al goleador de Napoli, PSG, Manchester United etc…irse rumbo a la Bombonera. “Dale Venite pela!!!”, el mensaje del entorno de Edinson en redes sociales que genera ilusión de cara a lo que viene. Su balance en Mestalla, 7 goles y 2 asistencias en 27 presentaciones.