Por la novena jornada de LaLiga, Barcelona perdió este domingo la posibilidad de acercarse a Real Madrid en la cima. A pesar de que levantaron una desventaja de dos goles ante Granada, los dirigidos por Xavi Hernández sumaron apenas un punto, que los dejó a tres del Merengue.

Los gritos de Lamine Yamal y Sergi Roberto le hicieron rescatar al culé un punto que de todas maneras sirve. Sin embargo, aún resuena la polémica de los últimos minutos, en la que le anularon el gol a João Félix por la interferencia de Ferran Torres, que saltó a cabecear.

En la conferencia de prensa posterior, Xavi se quejó del arbitraje: “La pena del gol anulado final porque sino estaríamos hablando de una buena remontada. Tanto como lo anula lo puede dar. No interfiere en nada porque el balón pasa dos metros por arriba de Ferran“.

Y continuó, revelando una conversación con parte del equipo arbitral: “El cuarto árbitro me dijo primero que lo anulaban porque Ferran la tocaba, pero luego se ve que no. ¿A quién interfiere Ferran? Está claro que interfiere pero a quién si el balón no iba allí y no molesta a nadie“.

El próximo domingo, los catalanes volverán a presentarse por el torneo doméstico ante Athletic de Bilbao, que será un duelo clave ante su más próximo perseguidor. Más adelante, el 25 de octubre, el culé afrontará como local un nuevo compromiso por Champions League, ante Shakhtar Donetsk.

¿Cuáles son los refuerzos del Barcelona durante este mercado?

Barcelona confirmó los fichajes de Ilkay Gündogan (Manchester City), Íñigo Martínez (Athletic Club) y Oriol Romeu (Girona) durante este mercado de verano. João Cancelo (Manchester City) y João Félix (Atlético de Madrid), en tanto, llegaron como cedidos.

¿Qué jugadores se fueron del Barcelona esta temporada?

Los Culés, en tanto, se han desprendido de varias figuras importantes como Sergio Busquets y Jordi Alba (Inter Miami), y se suman a las salidas de Samuel Umtiti (Lille) y Álex Collado (Real Betis). En tanto, fueron transferidos Ousmane Dembélé (PSG), Franck Kessié (Al Ahli), Nico (Porto) y Ez Abde (Real Betis). Por su parte, Ansu Fati (Brighton), Clément Lenglet (Aston Villa), Éric García (Girona), Sergiño Dest (PSV), Pablo Torre (Girona), Julián Araújo (Las Palmas), Estanis Pedrola (Sampdoria), Álex Valle (Levante) y Chadi Riad (Real Betis) fueron prestados.