Otra de las posibles salidas que tendrá Liga de Quito para la mitad de temporada es Sebastián González, el canterano aún no responde la oferta de renovación y está en la búsqueda de nuevas ofertas. El representante del futbolista ha estado en viajes del exterior para concretar alguna.

La primera opción de González y su entorno es que deje el fútbol ecuatoriano para dar el salto a Europa, sin embargo aún no encuentran una oferta viable en lo económico y en lo deportivo.

Según reportes de la prensa local, las opciones más firmes que tiene Sebastián González vienen de la Major League Soccer de Estados Unidos. Esta liga no representa un reto deportivo mayor para el seleccionado sub 20.

Por su parte, algunas fuentes cercanas al jugador señalan que no verían con malos ojos seguir en Liga de Quito en caso de que no encuentren una oferta mejor. Su contrato finaliza en diciembre y si no renueva en junio, el club no lo tendría en cuenta.

Desde radios capitalinas se manejaba la información que Sebastián González entró también en planes de Independiente del Valle. El padre del jugador negó el interés del club Negriazul.

