Racismo y bajo rendimiento, las acusaciones entre Arturo Brizio y Adalid Maganda

Los dimes y diretes entre el silbante Adalid Maganda y Arturo Brizio no son nuevos, pues desde el 2018 existen problemas entre ambos debido a la postura del presidente de la Comisión de Árbitros, quien esta semana volvió a despedir a Maganda, argumentando que no tiene nivel para ser parte del futbol mexicano.

Fue en el 2018 cuando Arturo Brizio le dio las gracias a Maganda explicando que no había pasado las pruebas físicas que se requerían para tomarlo en cuenta. La situación desencadenó varios días de tensión que llegaron hasta una huelga de hambre por parte del silbante, quien pidió la restitución de sus funciones.

En aquel momento Adalid Maganda acusó a Arturo Brizio y Jorge Eduardo Gasso de haberlo discriminado y exhibirlo delante de sus compañeros: "Hace unos meses me reuní con Arturo Brizio y Jorge Gasso, en eso dijeron '¿qué quieres pinche negro?' Me acercaba a saludar y siempre me esquivaban, no me daban la mano. Me hacían quedar mal frente a mis compañeros. Me decían de cosas como: '¡eres malísimo, negro!'. Todos se burlaban de mí. Recibía mucho apoyo de Edgardo Codesal y de Gil Alcalá. Fui uno de los tres árbitros en todo el país que defendió al doctor Codesal para que no lo corrieran. En ese momento entró Brizio y me empezó a apartar, ya no me daban juegos. Hasta que me corrieron”.

Incluso el tema llegó hasta el Consejo Nacional para Prevenir la Descriminación, (Conapred), por lo que de inmediato Brizio salió a desmentir las versiones del silbante, manifestando que jamás le faltó al respecto a Maganda: "Llama la atención que diga que se le insultó, que alguien se atrevió a hacerle un comentario racista, cuando es falso. Él no se va por ningún tipo de cuestión racial, se va por un tema de rendimiento", declaró en su momento para Milenio, el presidente de la Comisión de Arbitraje.

En febrero de 2019, luego de una huelga de hambre y la argumentación de que se encontraba en el nivel para seguir con sus labor como silbante en el futbol mexicano, Arturo Brizio reinstaló a Maganda como uno de los silbantes de la Comisión de Arbitraje.

¿Cuál fue el nuevo problema entre Maganda y Brizio?

Esta semana la Comisión de Arbitraje nuevamente dio a conocer que Adalid Maganda no contaba con las aptitudes para seguir en el arbitraje mexicano, por lo que lo volvieron a destituir, desatando nuevas acusaciones del árbitro, quien dijo ser parte de una persecución en su contra.

La única ocasión que Adalid Maganda pitó en el Torneo Guard1anes 2021 fue en la Jornada 1 ante Toluca, donde tuvo una serie de errores que no pudo corregir ni con la ayuda del VAR, lo que provocó que fuera congelado los siguientes tres partidos, y previo a la Jornada 5 perdió su trabajo.

