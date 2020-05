Gustavo Quinteros le cantó la tabla a Edwin Cardona por las declaraciones acerca de su futuro inmediato

Las últimas semanas han sido bastante movidas para Edwin Cardona, quien ha manifestado sus intenciones de regresar a Boca Juniors.

El futbolista colombiano afirmó que en caso de recibir un llamado por parte del actual campeón argentino iría de inmediato.

"Sería un lindo desafío. Si me llaman y fuera por mí, mañana mismo me iría, pero eso no depende de uno. La verdad haría todo lo posible para ir a Boca", sostuvo el medicampista cafetero.

Estas palabras no cayeron muy bien en el entrenador del Xolos de Tijuana, quien se refirió a estas declaraciones del ex Atlético Nacional: "Lo respeto, pero no me gusta que Cardona diga que quiere marcharse a Boca, quiero jugadores comprometidos con mi equipo".

En la reciente temporada el jugador antioqueño ha jugado 154 minutos en cuatro presentaciones de la Liga MX y dos duelos correspondientes a la Copa MX.

