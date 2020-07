Amor por su dorsal: Jonathan Orozco tuvo que comprar su número en Xolos

Además de los goles, los grandes jugadores y los entrenadores efectivos, en el futbol hay muchos más detalles de los que se ven a simple vista. Las cábalas, las declaraciones, las estrategias y hasta los dorsales son ejemplos de todo esto.

Jonathan Orozco bien sabe de esto. En diálogo con el diario ONCE, el portero reveló que en Xolos de Tijuana, su nuevo equipo, tuvo que negociar con Jorgealberto Hank, dueño de la institución, para quedarse con el dorsal '1' en su uniforme.

"Hablé con Jorgealberto y me decía lo que todo el mundo sabe: que el '1' es su número. Le comenté que yo siempre he jugado con el '1' desde los 19 años. No nada más porque el portero siempre lo es, sino porque a mí me gusta demostrar que lo soy", comentó el guardameta.

El ex-Santos Laguna pudo concretar su objetivo. Sin embargo, no le salió barato: "Me costó mucho dinero, pero vale cada centavo tener el '1'. No podía jugar con otro número, ni siquiera pensé en usar otro. Yo soy el '1' y siempre voy a serlo, y si no puedo, entonces buscaré dónde".

Tras un activo y beneficioso mercado de pases, el cuadro fronterizo se prepara para lo que será el Torneo Guard1anes. Por la plantilla que ahora presenta y por el formato del campeonato, puede dar de qué hablar y llegar a las últimas instancias.

