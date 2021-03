Tigres, el equipo que celebra dos cumpleaños; de Jabatos a subcampeones del Mundo

Oficialmente, este 7 de marzo, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León cumplen 61 años de vida. O al menos podemos tener la claridad de que celebran que por primera vez un equipo fue llamado así profesionalmente.

El futbol mexicano está repleto de datos erróneos o imprecisos, a tal grado que hay equipos que cumplen años dos veces, otros que modifican sus fechas de fundaciones amparados en la falta de registros fidedignos, o bien que cambian su historia para hacerla más ‘romántica’. Un mal al que, lamentablemente, estamos acostumbrados.

El caso de Tigres no deja de ser peculiar, pues el éxito del presente siglo hace que sus aficionados y defensores a ultranza exijan que sean tratados como equipo ‘grande’, aunque su pasado y regionalismo no les ayude como lo hace su presente y caigan en una especie de ´adolescencia futbolera’, donde no son tan grandes como ellos creen o tan pequeños como lo califican sus detractores.

¿CÓMO NACIERON LOS TIGRES?

Corría la temporada 1959-60 de la Segunda División de México, era la segunda del equipo Jabatos de Nuevo León navegaba en la media tabla, pero problemas económicos obligaron a sus dueños a ceder la franquicia a la Universidad de Nuevo León.



Así, el 7 de marzo de 1960, recibieron la autorización de la Segunda División de modificar el nombre a Club Deportivo Universitario de Nuevo León AC, con esto dijeron adiós a su color verde y adoptaron el amarillo con azul de la universidad para las dos últimas jornadas de aquella temporada.

En la Jornada 33, perdieron 0-2 con Monterrey, que previamente había dado su aval y apoyo para el cambio de nombre (esto por ser del mismo estado). Algunos llaman a este partido el Clásico Regio 0, pues argumentan (incluidos quienes celebran el 7 de marzo como fecha de cumpleaños de Tigres) no debería contar al no tratarse de la actual franquicia.

Para la última jornada de ese certamen perdieron 4-2 con La Piedad finalizando en el lugar 11 de la Tabla General.

Con ese nombre disputaron completas las temporadas 1960-61 y 1961-62, mientras que para la Jornada 13 de la 1962-63 volvieron a ser Jabatos, luego que la universidad devolvió la franquicia.

ASI VOLVIERON A NACER LOS TIGRES

Para la temporada 1967-68, la Segunda División buscaba expandirse a 18 equipos, así que invitó a la Universidad de Nuevo León y al Unión de Curtidores a unirse a su competencia.

Pero para ellos, además de la invitación, los universitarios requerían del aval de los dos equipos profesionales de Nuevo León, por lo que el 24 de mayo de 1967 los presidentes de Monterrey (José Rivero Azcárraga) y Jabatos de Nuevo León (Sergio Salinas) dieron su anuencia para que el 25 de agosto de 1967 se oficializara la creación del Club Deportivo Universitario AC, con lo que ya era real el nacimiento de los Tigres de la Universidad de Nuevo León. Cabe señalar que fue Universidad Autónoma de Nuevo León a partir de 1971.

En aquella campaña finalizaron en lugar 17, solo superando al Orizaba, escuadra que descendió a Tercera División. Aprendieron la lección y obtuvieron el título de la Segunda División para la campaña 1973-74 tras derrotar a la U de G por 3-2 global.

Para los historiadores de la época e incluso para el mismo club, el 25 de agosto del 67 era la fecha oficial, sin embargo, la administración actual del club decidió tomar el ‘génesis jabato’, para unos amparados por la razón, para otros más, fue simplemente para lucir ‘mayores’ y cumplir sus 50 años, antes.

De cualquier manera, el resto es historia: una época de leyenda con dos títulos de Primera División (1977-78 y 1981-82) y figuras como Tomás Boy, Gerónimo Barbadillo, Osvaldo Batocletti, Carlos Miloc y compañía; seguido de una época oscura que culminó con el descenso en 1996.

El rápido ascenso, al año siguiente, no lograba ver frutos, pues una gran cantidad de dinero malgastado no se vio traducido en títulos, hasta que llegó Ricardo Ferretti y Andre-Pierre Gignac, quienes llevaron a la gloria a un equipo que sigue siendo cuestionado por su exarcerbado regionalismo a pesar de mostrar con títulos que domina el Siglo XXI, futbolísticamente hablando.

