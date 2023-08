Nueva jornada de información por la Galia alrededor de un Kylian Mbappé que sigue en charlas para aclarar su futuro con PSG. Por Francia se habla de pactos con la junta directiva de Nasser Al-Khelaifi que van hasta los 150 millones de euros. Eso sí, siguen sin darse noticias sobre Real Madrid e igualmente sobre una posible renovación del delantero de 24 años.

L’Equipe y RMC Sport marcan la fecha dejando en claro que nadie por el entorno de Kylian Lotin ha dado vía libre a un nuevo contrato con el equipo de la capital francesa. Mbappé sigue en su postura de dejar París el 30 de junio del 2024 y no 12 meses después como le ha ofrecido Qatar. Los acuerdos que se buscan ahora mismo pasan por una serie de sumas y primas que pondrían en jaque la pirámide económica del proyecto de Doha por el Parque de Los Príncipes.

“Se buscan soluciones WIN-WIN”, dicta Radio Montecarlo sobre los últimos conclaves entre el entorno del crack de Le Bleus y un PSG donde lo más importante a corto plazo pasa por saber si el delantero puede ser o no un aliado en el plan de salvación económica que se tiene que poner en marcha por Francia. ¿París Saint Germain con problemas de billetes? Sí, pero no ahora mismo. Las macro ventas de media plantilla, relacionadas con dicho hecho.

150 millones en el aire

“Hay muchas maneras de dejar las arcas del PSG llenas sin la necesidad de renovar su contrato…La solución podría estar en las primas que le corresponden al jugador por temporada y que supondrían un ahorro estimado de 150 millones de euros para el PSG”, asegura L’Equipe y RMC mientras desvela igualmente que por la capital francesa no dudan que Real Madrid sigue moviéndose en la sombra.

La solución o pacto en este sentido se busca antes del 1 de septiembre, fecha donde a la noche cerrará el mercado y donde igualmente, se deberían abonar la primera parte de dichos premios al jugador. Ver a Mbappé dejar PSG e el 2024 no puede descartarse, Real Madrid espera que no renueve y no solo renovando contratos se evitan los problemas que apunta a tener Qatar con UEFA gracias al nuevo Fair Play Financiero de Nyon. Kylian Lotin indican desde Le Parisien, estudia perdonar los 150 millones de euros que se le deben.