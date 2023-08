Se respira a esta hora una paz más que particular por París a esta hora. La prensa francesa asume momentos de un manicomio informativo alrededor de la figura de Kylian Mbappé. Los rumores de una renovación, pactos hasta el 2024 y hasta una venta en presente ventana, explicados por un diario L’Equipe que no duda: de momento el delantero no ha dado luz verde a una prolongación de contrato.

Los últimos acontecimientos son más que claros. Mbappé ya se reincorporó a los entrenamientos del PSG tras pactar una paz y nuevas charlas con Nasser Al-Khelaifi. Para muchos el primer paso para renovar su contrato, para otros un hito sin mayor relevancia y en medio las necesidades de un club que tras el empate ante Lorient, asume la necesidad de volver a contar con su estrella.

“Estaba desesperado por jugar”, dicta a esta hora L’Equipe sobre un Mbappé que sigue sin estar por la labor de renovar su contrato. El principal medio francés no duda que el delantero podría aceptar el renunciar a las primas de fidelidad que termina de cobrar el 1 de septiembre, así como que dicho hito no va relacionado con prolongar su vida en París más allá del 30 de junio del 2024: “No se habló de la renovación en las conversaciones con el PSG. Pero si se ha comprometido a que el club no salga perjudicado cuando se vaya”.

Lo que viene por delante

Se espera por la presencia del delantero en el once que jugará ante Toulouse, así como por nuevas charlas entre Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos y Fayza Lamari, madre de Kylian Lotin. Si renuncia a las primas comentadas, Mbappé le ahorrará al PSG sumas que van desde los 100 millones de euros hasta los 150 ‘kilos’. La oferta del club recordemos, pretende contar con el ‘7’ hasta el verano del 2025.

Se firma una paz momentánea en París pero, ¿Qué hace Real Madrid por estas horas? Medios como COPE o Josep Pedrerol sentenciaron anoche que el conjunto Merengue ve imposible su fichaje, así como la plantilla de Carlo Ancelotti se encuentra cerrada hasta nuevo aviso. Sigue esta partida de póker donde Mbappé estudia perdonar las promesas del PSG y donde de momento, sigue en su firme deseo de abandonar Francia para el 1 de julio del 2024.