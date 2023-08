¿Qué opina Real Madrid de todo esto? Sería la pregunta a hacerse tras ver nuevamente a Kylian Mbappé acercarse a un pacto con PSG que aseguraría su permanencia en París por como mínimo otros 12 meses. El conjunto Merengue se defiende de las críticas por una operación tan cambiante como condicionante de cara a los próximos meses.

“El Madrid no se da por señalado por los movimientos del PSG y Mbappé Se ha mantenido al margen y no entiende que hay gente que pueda ver como un fracaso que el francés no llegue este verano”, dicta MARCA sobre los acontecimientos de las últimas horas y que ponen todos los ojos en el Santiago Bernabéu. El discurso del club siempre ha sido el mismo, así como los actos en la sombra para buscar un acuerdo con Qatar por Kylian Lotin.

Ninguna voz del conjunto Merengue ha pedido en estos meses por Mbappé. A diferencia de lo visto en 2017, 2021 o incluso 2022, se ha apostado por un discurso donde se pasa toda la responsabilidad del caso a París. Mientras tanto la plantilla de Carlo Ancelotti no tiene un 9, el número ha quedado libre por primera vez en la historia de la entidad y los informes de una negociación por medio de intermediarios se han hecho presentes en cada jornada. Real Madrid no llamará a París, con quien no hay relación. MARCA afirma que por España tienen en claro que Kylian no renunciará a los dineros que se deben en primas de renovación.

¿Por qué?

La ecuación es simple: Real Madrid no se expondrá públicamente a un fracaso en la operación Mbappé. El no haber podido conseguir el fichaje del delantero con ofertas de 200 millones de euros en el 2021 e igualmente de manera gratuita en el 2022 pasa factura. Si viene Mbappé se festeja, pero no hay deseos de arriesgar nuevamente el prestigio ante Qatar y compañía. Nada cambiará.

MARCA cierra su información apuntando que el mercado del club no se encuentra cerrado y que todo puede pasar, pero que ver a Mbappé de blanco depende de París y no de Madrid. En las próximas horas y si nada se tuerce, Kepa llega para ser el portero de Ancelotti por los próximos 12 meses. Así reacciona la entidad blanca a los últimos hechos de la trama Kylian Lotin.