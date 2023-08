RMC Sport, Le Parisien y L’Equipe no dudan: PSG es más optimista que nunca con la renovación de Kylian Mbappé. Para entender dicho hecho debemos irnos a los acuerdos que Qatar ha ofrecido al delantero para poder dejar el club en el verano del 2024 y que por lo menos ante la ley francesa, no tienen ningún tipo de validez.

El crack de Le Bleus se ha reincorporado a los entrenamientos tras ser apartado de la gira por Asía y de recibir todo tipo de dardos por parte de Nasser Al-Khelaifi. Se dan acercamientos, habrá reuniones esta mañana por la ciudad deportiva de Poissy y el deseo por evitar una fuga a coste cero que liquidaría buena parte de la estructura financiera de la entidad. La oferta para prolongar el vínculo laboral del jugador, hasta el 2025.

Pero no buscando que este sea eternamente jugador del PSG y si su venta dentro de 12 meses. Si Mbappé se va gratis el daño a las finanzas del club no tienen precedentes y le condicionan de gran forma en cuanto al Fair Play Financiero se refiere. Le Parisien igualmente indica que el jugador está decidido a cobrar los próximos bonos de fidelidad que tienen acordados con Qatar para el 1 de septiembre. Ah, ese día cierra el mercado en Europa a las 23:59 horas.

Un pacto ‘ilegal’

Diario AS es quien explica como ese nuevo contrato para Mbappé no tiene validez ante la Ligue 1. Francia no permite las cláusulas de rescisión en su certamen, así de simple. Prometerle al delantero su marcha del Parque de Los Príncipes, solo es viable de manera informal y verbal. No puede incluirse dicho apartado liberatorio en un documento que amarre a Kylian Lotin a la capital francesa.

“La legislación francesa no permite las cláusulas de rescisión, por lo que el acuerdo, en caso de cerrarse, debería ser un pacto verbal para venderle en 2024”, indica Diario AS sobre un nuevo giro a la trama del siglo XXI. Real Madrid no se manifiesta de momento, PSG festeja y Kylian Mbappé ya hace parte de las prácticas de un Luis Enrique que cuenta con su presencia para el duelo ante Toulouse del sábado 19 de agosto.