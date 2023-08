Relevo es el responsable de la última información sobre una novela que tiene en vilo a media Europa. Tras las últimas decisiones del PSG en relación con la figura del delantero, se reporta que Real Madrid comienza a preparar videos y piezas audiovisuales para anunciar el fichaje de Kylian Mbappé. Calma, pues no es ni mucho menos la primera vez.

Sigue el silencio puertas afuera de Valdebebas por parte de un conjunto Merengue que no se manifiesta de manera oficial sobre Kylian Lotin. Se busca evitar contacto con PSG, jugar con tiempos que están a favor de la casa blanca y por encima de todo, no arriesgarse a un fracaso que ya fue un hecho concreto en 2017, 2021 y hace solo 14 meses. Calma y trabajo en la sombra.

“En el Real Madrid están preparando vídeos y piezas para una posible presentación de Mbappé. También lo prepararon el año pasado. Previsión ante cualquier escenario. Todo sigue abierto, aunque la directiva continúa diciendo que no hay opción de que venga este verano”, la información del periodista Rodra de Relevo. Repetimos que no es la primera vez que se ven dichos hechos. Hasta aquí eso sí, no ha trascendido la aparición de ninguna tarima para presentar al delantero en el Santiago Bernabéu.

Una oferta ilegal

Del otro lado de los Pirineos la noticia llega gracias a los últimos contactos entre Mbappé y PSG. AS reporta como Kylian ha rechazado una oferta para prolongar su contrato y donde se le daba incluso la posibilidad de dejar Paris en verano del 2024 por 200 millones de euros. A ojos de la legislación deportiva de Francia, dicho hecho es ilegal.

¿Por qué?: “En el caso de haber aceptado las condiciones del PSG, Kylian Mbappé habría sido víctima de un timo. En Francia, las cláusulas liberatorias o de rescisión están prohibidas”. Así amanece una trama donde Real Madrid se mueve en la sombra y donde Qatar se juega todas sus cartas de cara a retener al delantero de 24 años. Este fin de semana y ante Lorient, el crack de Le Bleus se quedará fuera de la convocatoria y se espera que los ultras del club se manifiesten en su contra.