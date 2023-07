Leonardo, el exdirector deportivo de PSG, destrozó a Mbappé: "No es capaz de..."

A pesar de que aún resta un año de contrato, el ciclo de Kylian Mbappé en Paris Saint-Germain podría terminar este verano. El delantero francés le comunicó al club que no tiene intenciones de renovar su vínculo y los dueños de su pase decidieron venderlo ahora para no quedarse con las manos vacías en 2024.

La carrera por fichar a uno de los mejores futbolistas del planeta ya está en marcha. Equipos como Real Madrid, Liverpool y Arsenal se mostraron interesados en contar con él. Mientras tanto, Leonardo, quien supo ser director deportivo de PSG hasta el 2022, se refirió a lo que el club debe hacer con él.

“Por el bien del PSG, creo que ha llegado el momento de que Mbappé se vaya, pase lo que pase. El París-Saint-Germain existía antes de Kylian Mbappé y existirá después de él. Lleva seis años en París y, en esas seis temporadas, cinco clubes diferentes han ganado la Champions League. Ninguno contaba con Mbappé en sus filas. Eso significa que es totalmente posible ganar esta competición sin él“, disparó.

Y luego se dedicó a criticar su forma de juego y liderazgo en la entrevista con L’Equipe: “Debido a su comportamiento en los dos últimos años, Mbappé ha demostrado que todavía no es un jugador capaz de guiar realmente a un equipo. Es un gran jugador, no un líder. Es un gran goleador, no un creador de juego. Es difícil construir un equipo a su alrededor“.

El brasileño, que ocupó aquel cargo hasta junio de 2022, reveló además que PSG estaba listo para venderlo a Real Madrid en el verano de 2021. Sin embargo, desde Qatar desestimaron todas las ofertas y se enfocaron en retenerlo a cualquier costo.