Kylian Mbappé se defendió luego de las informaciones que apuntaban a como en medio de su estadía en Estocolmo, se habría dado un episodio de agresión sexual en medio del hotel donde el jugador del Real Madrid se hospedada. En Francia entienden que el delantero acusa a PSG de todo lo leído en estas horas mientras desde el Parque de Los Príncipes responden con dureza.

“Se vuelve tan predecible a horas de una audiencia”, publicaba en sus redes sociales un Mbappé sin filtro alrededor de lo publicado en Suecia horas atrás. No olvidemos que hoy habrá una nueva audiencia en la justicia entre los abogados del jugador y los de un PSG que siguen luchando por los impagos de sueldos al delantero en su final de ciclo en Francia por más de 55 millones de euros. En la Galia medios como Le Parisien, L’Equipe o Le Monde entienden que Kylian deja caer que Paris Saint Germain sería quien habría filtrado las noticias leídas en estas horas como una medida de presión.

La trama abierta con Mbappé tendría como objetivo sacarle de sus casillas en pleno juicio entre ambas partes. Desde la capital francesa mostraron su sorpresa alrededor de las conclusiones de Kylian y por supuesto de como una relación que era positiva años atrás ha terminado en esta guerra plagada de acusaciones. ¿Qué dice PSG? En L’Equipe desvelan la respuesta del club galo a los dardos en redes del jugador de Real Madrid: “Mbappé tiene un colapso mental, vamos a ignorarlo y a mantener nuestra clase, pero es una vergüenza”.

En Francia entienden que Mbappé acusa a PSG de la filtración de la noticia de la agresión sexual en Estocolmo. Un señalamiento más que grave y que llega como decimos antes de la segunda audiencia donde tanto jugador como club se verán las caras en la justicia europea. Kylian, ya devuelta en Madrid para prepararse para el regreso del fútbol de clubes, se encuentra en la mira de la prensa por un parón de selecciones plagado de polémica.

Mbappé y PSG siguen peleando por su polémica renovación en el 2022: IMAGO

Mbappé reclama al PSG 55 millones de euros. Todo ello por un impago de sueldos entre abril y junio del 2024 que se habría dado de manera unilateral y por las diferentes interpretaciones que ambos nombres hicieron de sus pactos hablados cuando Kylian comunicó su salida del club. En el Parque de Los Príncipes entienden que el jugador se comprometió a perdonar dinero y el ‘9’ del Bernabéu que merece cada euro firmado desde su renovación en el 2022.

Preocupación en la selección con Mbappé

“Se los repito, cada uno es libre de escribir lo que quiera, pero hay un ambiente negativo…Tengan cuidado cuando repitan las cosas. Es mejor tardar un poco, piensen antes de publicar cualquier cosa, pero sucede tantas veces…Aun así hay cosas que no son difíciles de comprobar, pero si le das crédito a algo…”, palabras de Didier Deschamps ante todo lo publicado y dicho en estas horas. No olvidemos que el jugador ha sido más que cuestionado por no acudir a los encuentros ante Israel o Bélgica sin estar lesionado.

¿Por qué Mbappé no juega con Francia en este parón?

Textualmente, el delantero habría dicho a la Federación Francesa de Fútbol que el Balón de Oro del 2025 es su gran objetivo y que no quiere quemar fuerzas en encuentros de menor nivel. No habla de Eurocopa, Mundial o Eliminatorias el jugador, más si de amistosos que no marquen diferencia o de torneos que como la Nations League, chocan de lleno con la planificación física de su figura. Mbappé hoy volverá a medirse con PSG en los juzgados.