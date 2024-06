Kylian Mbappé fue el último, pero ni mucho menos el primero en criticar al PSG tras dejar una entidad que se prepara para un nuevo proyecto sin el nuevo jugador del Real Madrid. Su duro testimonio en rueda de prensa contra la directiva de Nasser Al-Khelaifi, uno más que señala a la entidad como ocurrió en su día con Lionel Messi, Neymar, Edinson Cavani u otros. ¿Qué pasa adentro del Parque de Los Príncipes?

“PSG me dijo ‘violentamente’ que no jugaría esta temporada. Luis Enrique y Luis Campos me salvaron. Me dijeron que no iba a jugar mucho, así que ya estaba prevenido”, fue la primera declaración del delantero tras llegar a la casa blanca y luego de vivir meses más que convulsos en Francia. Recordemos que Mbappé incluso fue apartado en pretemporada del 2023 cuando anuncio que no renovaría, así como que habría tenido duras discusiones con Nasser Al-Khelaifi tal y como reportasen medios como Le Parisien o L’Equipe.

Repetimos que no es el primer caso y que incluso voces más que medidas como la de Messi aparecen en el historial. La Pulga cuestiono al club galo en una charla con Mundo Deportivo y Sport sobre su estancia en un proyecto que quedó en deuda por la Champions League: “Fueron dos años en París en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida y a mi familia, me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole. En Barcelona los iba a buscar, aquí lo hice mucho menos, compartía menos actividades con ellos“.

“Messi y yo vivimos un infierno en PSG. Estábamos ahí para dar lo mejor y ser campeones, tratar de hacer historia. Por eso empezamos a jugar juntos nuevamente, nos juntamos ahí para hacer historia. Desafortunadamente, no lo logramos”, declaraba Neymar días después de dejar el club por Arabia Saudita. Recordemos que en su paso por el conjunto galo, fue duramente criticado por voces cercanas a Nasser Al-Khelaifi y que incluso tuvo que sufrir altercados de los ultras en los aledaños a su domicilio. El ambiente por el Parque de Los Príncipes esconde oscuras tramas.

Messi, Mbappé y Neymar comparten sus críticas al PSG tras dejar el club: IMAGO

¿Más? Pues otros nombres como Edinson Cavani también pagaron el hecho de rebelarse ante Qatar. En enero del 2020 el uruguayo confirmó que no seguiría al frente del ataque. La respuesta fue tajante, el Matador no volvió a jugar un solo minuto de los meses restantes para un equipo donde por entonces era el máximo goleador de la historia. Otros hijos del club como Adrien Rabiot o Marco Verratti sufrieron aprietes similares en un pasado no tan lejano. Más testimonio confirman la tendencia.

Ibrahimovic se suma a las críticas

“Desde que me fui de Francia, todo ha ido cuesta abajo. Ya no hay nada de qué hablar en Francia. Francia me necesita, yo no necesito a Francia. Incluso si tienes Mbappé, Neymar y Messi, no te ayuda”, reflexiones del crack sueco tras un paso por Francia donde se le entiende como el primer galáctico del proyecto de Oriente Medio. Como Cavani, Leo o Kylian, dejaría la entidad de manera gratuita.

Zlatan y Cavani, otros que se mostraron descontentos con la gestión del PSG: IMAGO

¿Irrespeto a sus cracks?

Thiago Silva, quien llegó con Zlatan desde AC Milan y fue el primer gran líder del vestuario, no dudó en cuestionar las formas que se manejan en el Parque de Los Príncipes a la hora de terminar con los ciclos de los jugadores: “En medio de una pandemia tuvieron tres meses para planear una despedida, pero no se hizo nada. Hombre, no estuve allí solo una temporada o algunos meses, fue un periodo de ocho años como capitán y se levantaron varios trofeos. Le hicieron lo mismo a Cavani”.