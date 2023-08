PSG es un auténtico caos por la situación de Kylian Mbappé. Las cosas no van bien y las últimas informaciones que surgen desde Europa apuntan a una posible salida de su entrenador Luis Enrique, harto de la situación indefinida de su máxima figura.

El diario Marca asegura que el caos generado por la situación de Mbappé, haría que el director técnico español piense en abandonar el club parisino. Además, la reciente noticia de la inminente salida del consejero delegado Luis Campos habría agotado su paciencia sobre este tema.

Factor Mbappé provocaría salida de Luis Enrique

Campos está con un pie afuera de PSG, según adelantó Le Parisien. El consejero delegado fue quien firmó a Luis Enrique, por lo que su salida del club iría en contra del proyecto que ambos llevan adelante. Por lo tanto, para el ex seleccionador de España sería el detonante para dejar la capital francesa.

El directivo portugués no convence a la directiva y su salida también estaría relacionada con la situación de Mbappé. A Campos lo culpan de que no logró una renovación a largo plazo del nacido en Bondy, sumado a su incapacidad para lograr fichajes destacados y no asegurar ventas importantes durante los últimos mercados.

Otro detalle que menciona el citado medio español es que la mano derecha de Luis Enrique, su ayudante Rafel Pol, estaría considerando dar un paso al costado por un problema personal. Así, por esta conjunción de motivos, el puesto de entrenador en PSG corre serio peligro cuando ni siquiera ha debutado en la liga francesa.

¿Cuáles son los fichajes de PSG durante este mercado?

PSG, hasta el momento, confirmó los fichajes de Manuel Ugarte (Sporting CP), Lucas Hernández (Bayern Múnich), Kang-in Lee (Mallorca), Milan Skriniar (Inter), Marco Asensio (Real Madrid), Cher Ndour (Benfica) y Arnau Tenas (FC Barcelona Atlétic). Además, se confirmó la compra definitiva de Hugo Ekitiké (Stade Reims). En tanto, Xavi Simons (PSV) fue recomprado.

¿Qué jugadores se han ido?

Los parisinos, en tanto, han dejado ir a Lionel Messi y Sergio Ramos como figuras más importante. Han transferido a El Chadaille Bitshiabu (RB Leipzig), Mauro Icardi (Galatasaray) y Junior Dina Ebimbe (Eintracht Frankfurt). Además, Xavi Simons (RB Leizpig) fue cedido a préstamo.