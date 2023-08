Paris Saint Germain tendrá que abonarle las primas de fidelidad a Kylian Mbappé. El delantero pasa a estar oficialmente en el mercado tras vencerse los tiempos marcados por Nasser Al-Khelaifi y tras ver como el delantero no ejecutó la opción de renovación unilateral de su contrato. Hay respuesta desde Doha, donde se estudia denunciar al Real Madrid ante la FIFA de Gianni Infantino.

The Telegraph es quien trae la última hora sobre una novela vista para sentencia a finales del mes de agosto. PSG sigue adelante con su preparación en Asia mientras Mbappé sigue entrenándose junto al resto de descartes en París. Ahora mismo solo hay dos vías bajo los discursos oficiales: o Mbappé se va o se queda un año en las gradas del Parque de Los Príncipes. Recordemos que estamos en año de Eurocopa y Juegos Olímpicos en la capital francesa.

Real Madrid sigue en su misma postura. Medios como AS, MARCA, ESPN y L’Equipe marcan como los Merengues no cambian su discurso alrededor de Mbappé. No hay voces oficiales hablando de un interés concreto, tampoco guiños al delantero de 24 años. La casa blanca juega al despiste puertas afuera del Bernabéu, pero desde PSG están convencidos de que se encuentra detrás de todas y cada una de las decisiones de su estrella. Se estudia una denuncia en Zúrich.

Los motivos del PSG

La normativa FIFA es clara en este sentido: no se puede negociar términos contractuales con ningún jugador que tenga más de seis meses de contrato. Esto se indica en los estatutos del ente, la realidad es distinta en cada negociación de este juego y PSG se encuentra convencido de que Kylian Lotin tiene un acuerdo con Madrid para unirse a LaLiga de manera gratuita en verano del 2024. The Telegraph apunta que la negativa de Mbappé a reunirse con Al-Hilal es la máxima prueba de ello.

¿Y entonces? Por Inglaterra especulan con que Al-Khelaifi y compañía pueden quejarse ante FIFA por una situación que consideran daña su imagen, economía y prestigio de cara al futuro. Repetimos que dicha situación se da en cada fichaje, así como que existen normas que persiguen este tipo de actos.

Por Francia L’Equipe especula con que la presión deportiva, mediática y política sobre Mbappé crecerá como nunca en las próximas jornadas. Qatar seguirá buscando su renovación, pero los tiempos apremian y sino se consigue tampoco habrá tiempo para encontrar reemplazos. Por Doha no dudan: Real Madrid tiene un acuerdo con Kylian y se estudia que entre FIFA para mediar en una trama que pronto llegará a su fin.