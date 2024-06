Vinícius Júnior acabó la temporada 2023/2024 de la mejor manera. Anotó en la Final de la Champions League vs. Borussia Dortmund, consagrándose de esta manera como el máximo goleador del Real Madrid en el ciclo con 24 tantos. Además, fue trascendental para que el Merengue obtenga, no solo la corona de campeón de Europa, sino también LaLiga y la Supercopa de España.

En efecto, sacó una luz de ventaja sobre el resto de sus competidores para quedarse, a la postre, con el que sería su primer Balón de Oro. Jude Bellingham no tuvo su mejor partido en la definición de la Liga de Campeones, mientras que Harry Kane y Kylian Mbappé, líderes de la tabla de goleo de la temporada en el Viejo Continente con 44 tantos cada uno, quedaron en la orilla de jugar la Final de Wembley.

Las estadísticas de Vinícius, e incluso del resto de los futbolistas mencionados, son realmente excepcionales y marcan hoy en día el limite para la élite del deporte mundial. Sin embargo, están muy por debajo de lo que fue el proceso hegemónico de Lionel Messi en los años de mayor auge del argentino en su carrera profesional.

De hecho, en el plano de las comparaciones, Lionel Messi, para la edad de 23 años, que es la que tiene Vinícius Júnior en el presente, ya tenía tres Balones de Oro y con el Barcelona había ganado 10 títulos locales (5 Ligas de España, 4 Supercopas de España y 1 Copa del Rey) y 5 internacionales (3 Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes).

Vinícius Júnior en el festejo de su tanto vs. Borussia Dortmund en la Final de Wembley.

En tanto que el brasileño, cuyos números lo plantean como el mejor jugador del mundo en la actualidad, todavía no acumuló ninguna estatuilla del premio que otorga France Football, pero en su vitrina exhibe las medallas de los logros colectivos con el Real Madrid: 7 nacionales (3 Ligas de España, 3 Supercopa de España y 1 Copa del Rey) y 5 internacionales (2 Champions League, 2 Mundiales de Clubes y una Supercopa de Europa).

Títulos con selecciones entre Lionel Messi y Vinícius Júnior a los 23 años

Vinícius Júnior, en lo que respecta a las selecciones, con Brasil, hasta entonces, solo ostenta dos títulos. El Sudamericano Sub 15 2015 y el Sudamericano Sub 17 2017. Mientras que Lionel Messi, a los 23 años, con el combinado argentino, ya había ganado el Mundial Sub 20 2005 y la Medalla de Oro de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Lionel Messi fue goleador de LaLiga con 22 años

Lionel Messi, en la temporada 2009/2010, fue el máximo goleador de LaLiga que ganó con el FC Barcelona. Anotó 34 goles en 35 partidos (promedio de gol de 0,97). Así, con 22 años, fue la primera vez que el rosarino obtuvo el Trofeo Pichichi. Por cierto, Vinícius Júnior todavía no consiguió este galardón.