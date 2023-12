El palito de Lionel Messi a Cristiano Ronaldo por no ganarlo todo en el fútbol

Una de las rivalidades más apasionantes en la historia del fútbol está cada vez más cerca de llegar a su fin, y ante la poca probabilidad que ambos jugadores o al menos uno de ellos vuelve a jugar un mundial, Lionel Messi apareció con unas palabras que terminaron siendo un palito para Cristiano Ronaldo y todos aquellos futbolistas que no lo ganaron todo en el balompié.

De manera pública, Leo Messi yCristiano siempre se han tratado con respeto. Incluso, ambos estuvieron de acuerdo en dar por terminada una rivalidad de 19 años jugando al más alto nivel en Europa. Sin embargo, entre líneas, el picante siempre ha dicho presente en esta histórica batalla deportiva.

Mientras que Cristiano Ronaldo sostuvo sobre Messi el 6 de septiembre de 2023 que, “aunque ya no estemos en Europa creo que él lo ha hecho bien, yo también lo he hecho bien y continuamos, el legado sigue, pero la rivalidad ya no”; Messi le confesó al diario L’Équipe a cerca de los duelos con CR7 que “siempre fue una batalla entre comillas en lo deportivo muy linda. Mutuamente nos alimentábamos el uno al otro porque los dos somos muy competitivos (…) Fue espectacular y un lindo recuerdo para todo el mundo que disfruta el fútbol”.

Luego de los elogios de parte y parte, Lionel Messi ganó el octavo Balón de Oro de su carrera y cuando más se esperaba una reacción por parte del delantero portugués, se encendió el debate porque a CR7 le pareció divertido el siguiente saludo de Tomás Roncero, periodista del Diario AS y del programa El Chiringuito, a Leo: “8 es un número que me gusta mucho porque me recuerda a la noche en Lisboa con el Bayern Múnich, je. Felicidades, campeón”. La rivalidad sigue presente.

Leo Messi fue la estrella principal de la serie ‘Campeones’ que estrenó Star +, plataforma de streaming, y a la hora de explicar lo que significó ganar con la Selección Argentina el Mundial de Qatar 2022 no solo dijo que, “cuando uno es jugador de fútbol profesional o cuando no es jugador de fútbol y quiere ser, lo que sueña siempre es lo más grande, y lo más grande es ser campeón del mundo con tu selección”. El ‘10′ argentino también soltó un palito para Cristiano Ronaldo y todos aquellos jugadores que no lo han ganado todo en el fútbol. A CR7 le falta obtener la Copa del Mundo con Portugal. Casi nada… ¿No?

El palito de Messi a Cristiano Ronaldo por no ganarlo todo en el fútbol

“Después había tenido la suerte a nivel de club de haber conseguido todo con el Barcelona: liga, Champions. De haber conseguido todo a nivel individual, que si bien siempre dije que era secundario, no deja de ser un reconocimiento. Y era la única que me faltaba (la Copa del Mundo). Había conseguido hace poquito la Copa América y era la única que me faltaba. Era la más deseada. Y bueno, también son pocos los jugadores que pueden decir que consiguieron todo y yo puedo decir gracias a Dios que soy uno de ellos”, afirmó Messi en la serie ‘Campeones’ de Star+.

Lionel Messi no descartó jugar el Mundial 2026 con la Selección Argentina

Lionel Messi cumplirá 39 años durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y aunque no descartó decir presente en lo que sería su sexta Copa del Mundo de la FIFA, dejó más dudas que certezas. “No pienso en el Mundial y tampoco digo 100 por ciento que no voy a estar porque puede pasar de todo. Por edad, lo más normal es que no esté. Después se verá. Quizás nos va bien en la Copa América (2024) y se da todo para que sigamos. Capaz que no. Siendo realista es difícil”, sostuvo Lionel Messi en el primer capítulo de la serie ‘Campeones’.