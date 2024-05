Gonzalo Pineda, DT de Atlanta United, reveló el plan que usó para no ser despedido y controlar a Messi en la victoria contra Inter Miami.

No es por exagerar, se estaba jugando su cargo como entrenador de Atlanta United y diseñó un plan casi que perfecto que no solo le permitió seguir en su puesto, también controló a Messi al reducir su impacto, y logró una gran victoria. El DT Gonzalo Pineda habló sobre el triunfo contra Inter Miami en la MLS 2024.

Atlanta United llegó al juego del 29 de mayo con una racha de nueve partidos sin ganar y la continuidad del entrenador mexicano caminaba por una cuerda muy floja. En cualquier momento se podía caer y el rival iba a ser nadie más y nadie menos que un equipo de Inter Miami que no perdía desde el 23 de marzo y acumulaba diez encuentros invictos. Además, Lionel Messi volvía a ser titular.

Messi había descansado en la victoria de Inter Miami contra Vancouver Whitecaps y llegaba a plenitud de condiciones a la jornada MLS del 29 de mayo. Gonzalo Pineda sabía del tipo de jugadores que Atlanta United debía controlar como Leo y Luis Suárez, así que de entrada decidió cambiar el esquema táctico con la formación planteada y jugó con tres defensores centrales en una línea de cinco jugadores en defensa cuando no tenían el balón.

Y cuando hay buen funcionamiento, se potencian las individualidades. Saba Lobzhanidze marcó el uno a cero con un remate de larga distancia, luego cambió de pierna y con la izquierda anotó el dos a cero a favor de Atlanta United en el minuto 14 del segundo tiempo. El funcionamiento defensivo de los dirigidos por Pineda iba a dejar muy pocos espacios y solo Leo Messi podría vulnerar aquel gran plan.

De Sergio Busquets para Messi y… Control dirigido, remate certero y adentro. El jugador argentino descontó para Inter Miami con un gol desde fuera del área, pero no sería suficiente, ya que Jamal Thiaré anotó el tres a uno final a favor de Atlanta United. Leo terminó con dos tiros a puerta, dos regates con éxito de los seis que intentó y dos de ocho duelos ganados en el suelo, según el portal Sofa Score. El plan del entrenador Gonzalo Pineda de ejercer superioridad numérica contra Lionel y Luis Suárez funcionó.

El plan del DT de Atlanta United para no ser despedido y controlar a Messi

“Quería tener la posesión y esa fue una de las grandes razones para tener una construcción muy limpia. Creo que entendiendo que Messi y Suárez iban a estar arriba, quería que siempre tuviéramos un tres a dos contra ellos y desde ahí empezar una buena construcción de juego. Los jugadores lo hicieron increíble porque hay veces que puedes establecer ventajas para ellos, pero son ellos los que están mirando los bolsillos, quitándole el balance a los rivales y creando espacios. Lo hicieron muy bien. Hubo momentos difíciles en el juego donde no tuvimos suficiente ritmo, perdíamos balones en la construcción, pero después tuvimos siempre una buena base de tres jugadores defendiendo. Ese es parte del por qué quería estar protegido en el momento de las transiciones de juego o cuando tenían la pelota, cerrar el medio y no permitirle a Messi y Suárez tener libertad ahí“, afirmó el DT de Atlanta United sobre el plan de juego en la victoria vs. Inter Miami.

Los números de Messi que ilusionan a Argentina con la Copa América 2024

La cuenta regresiva para el debut de la Selección Argentina contra Canadá el jueves 20 de junio a las 20:00 ET (21:00 ARG) en la Copa América suena cada vez fuerte y un motivo para ilusionarse son los números de Lionel Messi en el 2024: 13 goles, 11 asistencias para 24 contribuciones de gol en 14 partidos. El ’10’ de Inter Miami está encendido.

