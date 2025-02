Mascherano elogia a Messi por su gol y critica a CONCACAF por jugar a 15 grados bajo cero: “Los jugadores no sentían las piernas”

Javier Mascherano y Lionel Messi festejan ahora mismo una victoria ante Kansas City que no puede entender sin el frio de los Estados Unidos de Norteamérica. La Pulga marcó el primer gol oficial del año para sus registros en medio de una temperatura de 15 grados bajo cero. El nuevo DT de Las Garzas cuestionó de manera tajante las condiciones en cuales tuvo que realizarse el encuentro y apuntó contra CONCACAF. La sensación térmica llegó a los -21.

No olvidemos que gracias al frio y las nevadas, el encuentro tuvo que postponerse por un total de 24 horas. Anoche Inter Miami empezaba un nuevo ciclo tras la salida de Tata Martino y el arribo de un Mascherano que gracias al 0-1 en Kansas sigue invicto. Messi fue el héroe con un golazo de derecha tras pase de Sergio Busquets que supone soñar con pasar a la siguiente fase. El Jefecito no dudó en señalar que todos los acontecimientos nombrados se dieron en condiciones inhumanas.

“Estoy muy orgulloso de los jugadores porque creo que es imposible jugar en estas condiciones. No es humano…Así que estoy muy orgulloso de ellos porque me dieron el cien por cien con intensidad, con mucha actitud. Estamos felices, estamos a mitad de camino para clasificarnos y ahora a intentar descansar después de un partido muy difícil para nosotros…Nosotros fuera no sentíamos, sobre todo las extremidades del cuerpo… Llega un momento en que no las sentí. Hablamos con los jugadores y les pasaba lo mismo. Es muy difícil cuando a los cinco-diez minutos ya no empiezas a sentir los pies, las manos“, reflexiones de un Mascherano más que tajante alrededor de los términos del partido. Dardo a CONCACAF e igualmente al fútbol de Norteamericano.

Messi empieza con fuerza 2025. Inter Miami se encuentra invicto y ahora aguarda por el debut en la MLS que llegará mañana ante New York City Football Club en casa. Luego llegará la vuelta ante Sporting Kansas City y en una Florida donde por supuesto no se llegará a las condiciones atmosféricas vistas horas atrás. De momento y por la Copa de Campeones de la CONCACAF, La Pulga y Mascherano festejan en medio de un frio apto para pocos.

Messi e Inter jugaron a casi -21 grados de térmica en Kansas: GETTY

En relación al partido de su estrella, Mascherano pidió como nunca disfrutar de Lionel Andrés, de momento este supone el último año de un contrato que ahora mismo culmina n ele 025. Que se alargue hasta el Mundial del 2026 es el sueño de todos: “Quizá para la gente que le conocemos es normal porque ha hecho cosas como esta mil veces, pero somos muy afortunados de tenerle en nuestro equipo…Fue clave antes de su gol estar bien organizados defensivamente, tratar de no dar demasiados espacios al rival e ir adaptándonos a cada rival que nos va a tocar”.

Publicidad

Publicidad

Los números de Mascherano en Inter Miami

Repetimos que de momento nadie le gana. Hasta la fecha su Inter Miami sumó un total de tres empates y tres victorias frente a América de México, Universitario de Deportes, Sporting San miguelito, Olimpia de Honduras, Orlando City y finalmente Kansas. Conseguir la primera edición de la MLS para el club con David Beckham como bandera dirigencial, el gran objetivo para finales de año.

Messi, cuarta camiseta más vendida de este Barcelona

Diario AS confirma que La Pulga sigue más que vivo en la ciudad condal. Robert Lewandowski, Raphina y Lamine Yamal suponen el trienio que más ítems de merchandising venden en Barcelona por estas fechas. La anomalía en este sentido no es otra que Messi es el cuarto de la ecuación incluso casi cuatro años después de su salida. La imagen del 10, más que vigente en el Camp Nou.

ver también Guardiola confiesa qué hubiera pasado si no tenía a Messi en Barcelona: “Creo que…”