Llegó al último partido del año al límite, pero ni siquiera una lesión le impidió dejarlo todo en la cancha del estadio Maracaná para que la Selección Argentina volviera a escribir un capítulo en la historia del fútbol con letras doradas. Ya se confirmó la gravedad de lo que tiene Lionel Messi y de inmediato llegó un mensaje para David Beckham e Inter Miami.

Todo apunta a que la falta de una pretemporada le pasó factura a Leo Messi. Luego de un arranque descomunal en el que anotó 10 goles en 7 partidos y fue la figura en el primer título en la historia de Inter Miami, una lesión le impidió estar al jugador argentino en la final de la US Open Cup y en 5 de los 12 partidos que podía jugar en la temporada MLS 2023.

Messi se resintió de una cicatriz que tenía en el músculo posterior derecho, y cuando parecía estar recuperado y a plenitud de condiciones, se confirmó que volvió a sufrir una lesión en la misma pierna. ¿Llegó la hora de que suenen las alarmas en Inter Miami?

A pesar de ganar la Leagues Cup 2023, Inter Miami no cumplió el desafío de salir del último lugar en la tabla de posiciones de la Conferencia Este y se quedaron sin jugar los Playoffs de la MLS. Por ese motivo, Lionel Messi disputó su último partido en el 2023 a nivel de clubes en el encuentro amistoso que perdieron 1 a 2 contra New York City FC el 10 de noviembre. Con este contexto, hay alivio para David Beckham y los hermanos Mas por la nueva lesión de Leo.

Por unos momentos estiraba la pierna derecha mientras el balón pasaba por otro lado de la cancha y cuando tenía la oportunidad se acercaba al banco de suplentes para que le dieran un masaje, pero… No dio más. Leo Messi pidió el cambio al minuto 33 del segundo tiempo en Brasil vs. Argentina, y luego de saber la gravedad de su lesión, le envió un mensaje tranquilizador a Beckham y todo Inter Miami.

El mensaje que Messi le envió a Inter Miami al confirmarse la gravedad de su lesión

Antes de que el mismísimo Rodrigo De Paul confirmara sobre Messi que “jugaste desgarrado por nosotros”, Leo ya tenía que saber la gravedad de su lesión y aún así decidió enviarle un mensaje alentador a Inter Miami. “En principio sentí una molestia en el aductor (derecho). La verdad que no me ayudó tampoco calentar, enfriarnos, ir adentro, esperar un rato y volver a salir. Pero bueno, era mi último partido así que tengo tiempo para ponerme bien y arrancar un año con todo. Me voy a preparar de la mejor manera para hacer un gran año, empezando por una gran pretemporada y desde cero”, le afirmó Lionel al canal TV Pública tras la victoria de Argentina contra Brasil 0 a 1 por la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

El partido amistoso que enfrentaría a Messi y Cristiano quedó en suspenso

Lo promocionaron como ‘El Último Baile’, pero no se confirmó. Turki Al Sheikh, el organizador del torneo amistoso Riyadh Season Cup que se jugará en Arabia Saudita en febrero de 2024, había oficializado la presencia de tres equipos: Al-Nassr, Al-Hilal e Inter Miami. Esto quería decir que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se volverían a enfrentar, pero en redes sociales circuló un comunicado del equipo norteamericano que manifestó que esta información era inexacta. Ese comunicado no apareció en la página oficial del club de David Beckham, así que, por ahora, el nuevo duelo entre Leo y CR7 está en el aire.