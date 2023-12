Es un adelantado en todo el sentido de la palabra y no solo ve las cosas en la cancha antes de que sucedan. A la hora de acabar con uno de los enfrentamientos deportivos más polémicos en el 2023, Lionel Messi encontró la solución perfecta para ponerle fin a la pelea que se dio con Rodrygo Goes en el partido Brasil vs. Argentina.

Antes de que se diera la victoria de Argentina 0 a 1 contra la Selección Brasil por la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Leo Messi y sus compañeros decidieron regresar a la cancha tras haberse retirado porque la Policía brasilera no paraba de pegarle a los hinchas argentinos. En ese instante se iba a dar el cruce con Rodrygo.

Star +, plataforma de streaming, estrenó la serie ‘Campeones‘ y desde el primer capítulo Messi dejó en claro por qué le molestan situaciones como la que vivió con Rodrygo. “Me molesta cuando se habla fuera de la cancha y se dicen cosas faltando el respeto al rival porque nunca fui así. Dentro de la cancha pueden pasar un millón de cosas y al final queda ahí, pero antes de un partido… Hasta después puedes quedar caliente y puedes decir declaraciones, lo que quieras”, dijo el ’10’ argentino.

Justamente lo descrito por Lionel Messi fue lo que pasó el 21 de noviembre de 2023 en el estadio Maracaná. Antes de que iniciara el partido, Rodrygo habría acusado a los jugadores argentinos de ser cobardes por no querer jugar el encuentro. Leo explotó, le agarró el cuello y hasta le dio un pequeño golpe en la nuca al delantero del Real Madrid.

La pelea entre Rodrygo y Leo Messi estuvo lejos de acabar en la cancha, ya que el jugador brasilero hizo una denuncia pública en sus redes sociales por los insultos racistas que estaba recibiendo. Además, también tuvo una épica respuesta cuando los medios de comunicación le preguntaron por el enfrentamiento con el capitán de la Selección Argentina. Ahora, llegó el turno de que Lionel tomara la palabra.

Messi encontró la solución perfecta para acabar la pelea con Rodrygo

Citando el ejemplo de lo que pasó con Robert Lewandowski en el Mundial Qatar 2022, Lionel Messi encontró la solución perfecta para acabar la pelea con Rodrygo: cruzarse y hablar. “Me había molestado las declaraciones que él había hecho porque cuando gané el Balón de Oro (2021) y dije lo que dije lo sentía de verdad. Que él hable de la manera de la que él habló me molestó. Después del partido con Polonia nos cruzamos y lo hablamos. De verdad que fue un malentendido (…) No me acuerdo bien lo que había dicho, pero no era lo que él decía y en ese momento (vs. Polonia en Qatar 2022) estaba caliente, pero después nos cruzamos y hablamos. Después fue al Barcelona, hablamos, nos cruzamos estando en el club y hablamos muchas cosas del club, de la ciudad y obviamente quedó todo bien, pero sí me había molestado”, dijo Leo en la serie ‘Campeones‘ de Star +.

El selecto grupo al que se unió Lionel Messi en el mundo del fútbol

Si se tiene en cuenta las competiciones a nivel de clubes en Europa y con la respectiva selección nacional, a Messi solo le faltaba ganar un Mundial. Ahora, con la Copa del Mundo de la FIFA en la mano, le confesó a Star + el selecto grupo que empezó a integrar desde el 18 de diciembre de 2022. “Había conseguido hace poquito la Copa América y era la única que me faltaba. Era la más deseada. Y bueno, también son pocos los jugadores que pueden decir que consiguieron todo y yo puedo decir gracias a Dios que soy uno de ellos”, afirmó Leo.