Lamine Yamal ya luce en Barcelona el icónico regalo que le hizo Lionel Messi

Barcelona volvió a flaquear en una Liga española donde ahora mismo Real Madrid depende de si mismo para ser el líder del certamen. En medio de una dura derrota como local ante la Unión Deportiva Las Palmas por 1-2, Lamine Yamal ya luce el regalo que Lionel Messi le hizo jornadas atrás. Otros elegidos también tienen el mismo premio.

Las cámaras de LaLiga fueron las responsables para entender todo. Mientras Yamal estaba en el banco, se termina de recuperar de una lesión muscular previa al parón de selecciones, sus piernas encima de la silla del banquillo dejaban ver en la suela de sus botines un claro Messi escrito en estas. Lamine no es el único que tiene estas botas, más si la cara más reconocible de una campaña que el propio Leo empezaba el 10 de octubre.

En esta ADIDAS pidió al argentino que repartiese 10 ediciones únicas de sus nuevos botines y con su nombre escrito debajo de estas. Junto a Yamal surgen otros apellidos como Joel Ndala, Claudio Echeverri, Kenan Yildiz, Jaedyn Shaw, Antonio Nusa, Vicky López, Eliesse Ben Seghir, Assan Ouédraogo y Cavan Sullivan. Desde el Diario MARCA confirman que dicha campaña de la marca deportiva pretende conmemorar cada 10 de octubre como ‘El Dia de Messi’.

La vida de Yamal se encuentra marcada por las comparaciones con el argentino. Desde prácticamente su llegada a La Masía que Lamine es apodado como el nuevo Messi y como el nombre más cercano en cuanto a características que Barcelona haya visto en relación a Leo. Estas botas blancas y con un toque casi violeta, apenas un apartado más de la relación que se pretende forzar entre el máximo ídolo del club blaugrana y su nuevo ícono.

Yamal la luce el diseño de botines que le regaló Messi: IMAGO

Publicidad

Publicidad

“Lo más importante es no fijarse. Que te comparen con el mejor de la historia significa que estás haciendo las cosas bien. No me molesta, pero intento ser yo”, confesaba el propi Yamal sobre dichas comparaciones que se hacen entre su figura y la de Lionel Andrés. No es la primera vez que ocurre, sí un elogio de peso y las comentadas botas en cuestión, algunos de los mejores ejemplos para entender a confianza que Messi incluido, tienen en Barcelona alrededor de Lamine.

ver también Sergio Ramos elige al mejor jugador de la historia: “Ahora lo disfruto…”

Los números de Yamal en Barcelona

Xavi Hernández le hizo debutar ante Real Betis el 29 de abril del 2023 en una goleada por 4-0 que marcaba el inicio del camino. Barcelona ganaría dicha edición de LaLiga y desde entonces, Lamine Yamal firma hasta la fecha un total de 13 goles, 15 asistencias y 71 encuentros oficiales con el club de su vida. La Eurocopa ganada meses atrás por Berlín ante Inglaterra, el punto más alto de una carrera que no supera los 17 años de edad.

Los partidos que le quedan a Barcelona en este año

Quedan cinco encuentros para reconducir el rumbo en el equipo de Hansi Flick. Mallorca fuera de casa, Betis en Montjuic, Dortmund como visitante, recibir al Leganés y hacer de local ante Atlético Madrid, los partidos que le quedan a Barcelona en este año marcado por la irrupción de Lamine Yamal. En enero llega la posibilidad de levantar un título con la Supercopa de España.

Publicidad

Publicidad