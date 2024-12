Se cumplen 15 años: todo lo que ganó Lionel Messi tras su primer Balón de Oro

Argentina, Inter Miami, PSG y Barcelona. Son las camisetas que ha vestido un Lionel Andrés Messi que se encuentra de aniversario. El argentino aguarda por el 2025 mientras se cumplen 15 años de su primer Balón de Oro. Nadie lo sabía, pero la historia del fútbol mundial estaba a punto de cambiar para siempre. Esto es todo lo que levantó La Pulga tras ese inicio de diciembre del 2009.

Leo se impuso a Xavi y Cristiano Ronaldo en la edición número 54 de la gala. Sus 38 goles como triplete en Barcelona con Pep Guardiola valieron para empezar a cambiar como nunca la historia y algunos de los récords más inmovibles de la historia de este deporte. Messi se encuentra de aniversario y a partir de diciembre del 2009 como dicen por ahí, el resto es historia.

Siete ediciones de LaLiga, seis Copa del Rey, cinco Supercopa de España, dos ediciones de la Ligue 1, una Supercopa de Francia, Leagues Cup y una Supporters Field. Son solo los títulos ganados por Messi a nivel local desde aquella fecha donde París le unía al selecto grupo de ganadores del Balón de Oro. En el plano intercontinental aparecen: tres Mundial de Clubes, dos UEFA Champions League, dos Supercopas de Europa y por supuesto, los títulos que tanto se hicieron esperar con la Selección Argentina.

Son seguramente la clave para que Messi ganase algunos de sus últimos Balón de Oro. Las Copa América del 2021 y el 2024, la Finalísima con Italia y Qatar 2022, final del balance de trofeos colectivos de un Leo que no olvidemos, consiguió en 15 años ser el jugador más laureado de todos los tiempos. A nivel individual, surgen ítems como ser ocho veces Trofeo Pichichi en España, seis Botas de Oro, dos premios a Jugador del año de UEFA, dos Laureus y tres ediciones del galardón The Best de la FIFA. La Pulga ya está convocado para buscar la cuarta copa de este último.

Diciembre del 2009, momento donde Messi empezó a reescribir la historia del fútbol: IMAGO

Publicidad

Publicidad

“Me siento honrado de ganar este premio y compartirlo con mis compañeros de equipo, que lo hicieron posible”, declaraba un Messi que en París recibió 473 de los 480 puntos posibles. Hablamos de una marca que le permitió terminar hasta 240 puntos por delante del segundo clasificado, Cristiano Ronaldo, quien tuvo 233 puntos. Siete Balones de Oro más tarde, para muchos el debate se encuentra más sentenciado.

ver también Las tres claves que debe resolver la renovación de Messi en Inter Miami

El único premio que se le escapó a Messi

Fueron siete las ocasiones donde La Pulga fue nominado por FIFA para el premio Puskas. El galardón a gol del año no pudo de momento ver a Messi quedarse con un trofeo donde tantos suyos desde Barcelona hasta la Selección Argentina lucharon sin suerte por el trofeo. La carrera vs. Athletic Club de Bilbao, el sombrero a Almunia contra Arsenal o el regate de 25 metros en un amistoso ante Brasil, joyas que pudieron ser elegidas en estos 15 años.

Inter Miami de Messi espera por el Mundial de Clubes

Tras la victoria de Botafogo frente al Atlético Mineiro en la final de la Copa Libertadores de América, quedan confirmados los 32 clasificados al nuevo torneo de clubes de la FIFA. Este jueves, Messi y compañía conocerán a todos sus rivales en un certamen que se estrena por los Estados Unidos a finales de la temporada Europea.

Publicidad

Publicidad