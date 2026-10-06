Lionel Messi levantó el título que Cristiano Ronaldo no ha podido levantar con más de 970 goles

La cifra goleadora no fue suficiente. Descubre cuál es el título que Lionel Messi conquistó y que Cristiano Ronaldo sigue sin levantar.

Será una eterna comparación que seguirá incluso después del retiro. Justo el día de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, el ’10’ argentino levantó el título que Cristiano Ronaldo no ha podido levantar con más de 970 goles.

Todo tiene una explicación más que lógica… Messi anunció que se retiraba de la Selección Argentina el 31 de agosto porque “queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar“.

La fecha para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina fue pactada para el 6 de octubre y el día inició con un título que muy pocos esperaban y que el mismísimo Crisitiano Ronaldo no ha podido levantar a pesar de marcar más de 970 goles. ¿De qué se trata?

Messi levantó el título que Cristiano Ronaldo no ha podido levantar

Messi con un nuevo título. (Foto: X / @Argentina)

“Poder tener una cosa así, algo que no tiene nada que ver o sí relacionado con el fútbol, con todo lo que hice en el deporte y, nada, es un orgullo para mí poder haberlo recibido, poder decir que soy doctor honorífico. Muchas gracias. La verdad que es un día muy especial para mí, que se que va a hacer difícil y que voy a intentar disfrutarlo. Estoy tranquilo, pero a medida que se va a acercando el momento del partido se va complicando un poquito más y empezarlo de esta manera con este reconocimiento lo hace mucho más especial también”, dijo Messi luego de recibir el título de ‘Doctor Honoris Causa’ de la Universidad de Buenos Aires.

¿Quién tiene más títulos en su selección, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo?

Mientras Leo Messi se retiró de la Selección Argentina con seis títulos (Mundial 2022, Copa América 2021 y 2024, Finalissima 2022, Mundial Sub-20 2005 y Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos 2008), Cristiano Ronaldo lleva tres títulos con Portugal (Eurocopa 2016 y Liga de Naciones 2019 y 2025.

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