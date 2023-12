Se viene una temporada romperá en la MLS 2024 . La primera edición completa de Lionel Messi por el soccer apunta a llevarse buena parte de los focos puestos en el fútbol del nuevo mundo. Desde Estados Unidos anuncian las nuevas normas del certamen de cara a un nuevo curso donde se seguirá apostando por la vanguardia. Show y deporte, la mezcla perfecta para un certamen que se prepara para años de Copa América, Mundial de Clubes y Copa del Mundo.

Por medio de un extenso comunicado en redes sociales y página web, desde el Consejo de Dueños de la MLS anuncian diversas medidas que entrarán en vigor desde el 1 de enero en los encuentros de una Mayor League Soccer decidida a seguir subiendo escalones en el panorama internacional. Tiempos de atención médica, decisiones del VAR y nuevos espacios en sus estadios, las claves de una nueva era por el soccer. Messi e Inter Miami, al tanto de todo lo publicado en estas horas.

La primera de estas toca el apartado arbitral. A partir del 2024 un jugador tiene apenas 10 segundos el tiempo a su disposición para salir del terreno de juego cuando es sustituido. Es una medida contra la perdida de tiempo, contra las lesiones fingidas e igualmente para no detener el espectáculo en un país acostumbrado a los marcadores abultados y al no parar en cuanto a show se refiere. Ni el jugador no lo hace, deja con un hombre menos por un minuto a su equipo. En Europa más de uno pedirá algo similar.

“Si el futbolista no abandona el campo desde cualquier punto dentro de los 10 segundos, el jugador entrante deberá someterse a un período de espera de 60 segundos, antes de entrar en la siguiente interrupción”, empieza el comunicado del Consejo de Dueños de la MLS. Por supuesto, dicha normativa encuentra su excepción en los casos de lesiones o sustituciones de porteros. Desde la defensa hasta el ataque, cada cambio de la futura Mayor League Soccer se encuentra limita a una realización de 10 segundos. Hasta un El 99.7% de las más de 3.200 sustituciones de la pasada MLS NEXT Pro ya se vieron en dichos tiempos.

¿Más? Sí, y ahora pensando en los aficionados. A partir del 2024 habrá una MLS donde las decisiones del VAR serán anunciadas por la megafonía de los estadios. Es una propuesta que todavía necesita de la aprobación de la International Football Association Board (IFAB), pero que cuenta con el aval de los clubes. Como ocurre en la NFL, se pretende que el colegiado también tenga oportunidad de explicar sus medidas para evitar polémicas. FIFA será el juez en este sentido. Puede ser un importante precedente para el futuro.

Regla de Tratamiento Fuera del Campo

“Si un jugador con sospecha de lesión permanece en el suelo durante más de 15 segundos, el árbitro detendrá el juego y enviará al equipo médico al campo para evaluar al jugador. Cuando esté seguro, el jugador será retirado y permanecerá fuera del campo durante un mínimo de dos minutos”, confirma la el torneo. Se trata de un nuevo espacio dentro de los estadios donde los protagonistas serán tratados de manera individual y a metros del césped. Revolución para la MLS 2024.

Más rivales para Messi en la MLS

A la espera de saber que ocurre con Luis Suárez, desde Estados Unidos vibran por estas horas con otro fichajes de peso. Emil Forsberg, jugador del Red Bull Leipzig, pasará a manos de New York Red Bull para 2024 en una operación marcada por los intereses de la compañía en USA. Otras figuras como Luka Modric, Sergi Roberto y hasta Salomón Rondón suenan para ser la nueva oleada de traspasos al soccer. La MLS y el 2024, lleno de cambios.