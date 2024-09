Una buena temporada regular en la MLS tiene todo listo para que Inter Miami y Lionel Messi levanten la primera copa del año que le dan al equipo que no es campeón de la liga de Estados Unidos. Esto se puede definir en el próximo partido del club de la Florida.

¡Todos los partidos de Inter Miami y Messi en la MLS los puedes ver en exclusiva por Apple TV!

Inter Miami nunca ha ganado la MLS desde que se fundó el 28 de enero de 2018, así que se convirtió en uno de los objetivos principales en la segunda temporada de Leo Messi con el equipo norteamericano. Sobre todo, porque llegaron unas eliminaciones inesperadas que los llevaron a concentrarse en la liga local.

Primero fue la derrota contra Rayados de Monterrey en los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024 y luego llegó una eliminación en los octavos de final de la Leagues Cup. No quedó otra alternativa que apuntar todo a la MLS y el rendimiento sería sorpresivo por los partidos que no contaron con Messi.

A falta de tres partidos por jugar en la temporada regular de la MLS para Inter Miami, Lionel Messi se perdió quince partidos por lesiones y la convocatoria a la Selección Argentina para la Copa América. Aun así, el equipo rosa llega al próximo partido con la primera opción de ganar la copa que le dan al equipo que suma más puntos de las conferencias este y oeste.

Messi celebrando su gol contra Charlotte FC. (Foto: Getty Images)

Leo Messi llegó a los quince goles y quince asistencias en la temporada MLS 2024, solo otros seis jugadores también lo hicieron en una sola campaña, con el gol que anotó para el empate de Inter Miami contra Charlotte FC. Este resultado, más la igualdad de Columbus Crew, permitió que todo esté listo para que el ’10’ argentino y sus compañeros levanten el primer trofeo (Supporters’ Shield) de la temporada en el próximo partido.

Lo que Messi e Inter Miami tienen que hacer para ganar la primera copa de la temporada

“Escenario del Supporters’ Shield: Con una victoria sobre el Columbus Crew el miércoles, Inter Miami CF aseguraría el primer Supporters’ Shield en la historia del club”, publicó la cuenta de prensa oficial de la MLS. Esto quiere decir que, si Messi y compañía le ganan a Columbus Crew en el partido que empezará a las 19:30 ET (20:30 ARG) del miércoles dos de octubre, recibirán el trofeo que le dan en Estados Unidos al equipo que suma más puntos en la temporada regular. Esto no quiere decir que sean los campeones, ya que este define en un formato de Playoffs.

¿Qué pasa si Inter Miami no le gana a Columbus Crew en la MLS?

En el caso que Inter Miami no le gane a Columbus Crew y empaten, Lionel Messi y compañía necesitarán de dos puntos en los últimos dos partidos de la temporada contra Toronto FC como visitantes y frente a New England Revolution como locales para ganar el trofeo Supporters’ Shield. Si Inter Miami pierde contra Columbus Crew, Leo y sus compañeros deberán ganar los dos encuentros que le quedan para levantar el Supporters’ Shield, siempre y cuando Columbus Crew también gane en las últimas fechas contra New England Revolution y New York Red Bulls.